Sabrina Carballo se descompensó en El Hotel de los Famosos

Sabrina Carballo, participante de El Hotel de los Famosos, se descompensó y tuvo que ser asistida por "Pampita".

Sabrina Carballo sufrió una fuerte descompensación en El Hotel de los Famosos (El Trece) y “Pampita”, una de las conductoras del reality, salió corriendo a asistirla. En cada episodio, los participantes se someten a desafíos de una alta exigencia física. Como no todos tienen el mismo rendimiento, las descompensaciones y el cansancio extremo son algo bastante frecuente entre los concursantes.

Una de las condiciones excluyentes para entrar al programa era tener un entrenamiento físico previo, ya que los desafíos no son para cualquiera. De hecho, muchos participantes se prepararon físicamente antes de formar parte del reality. En esta ocasión, los concursantes tenían que subirse corriendo a una torre de varios metros de altura y cumplir con diferentes objetivos.

En el caso de Sabrina, sufrió una lastimadura en su mano y le bajó la presión al verse su propia sangre. Es por esto que terminó acostada en el piso, con las piernas para arriba y rodeada de dos médicas y de “Pampita”, quien se llevó un enorme susto al verla descompensada.

“Creo que me bajó la presión. Me agarré el dedo con la puerta”, expresó Sabrina mientras dejaba caer su cuerpo flojo al suelo. “¡Ay! ¡Acostate en el piso, acostate! Levantá las piernas”, le indicó la modelo mientras la contenía. Rápidamente, un grupo de médicas se acercó a ella para asistirla.

“Cuando salgo del juego, me saco el guante para ver si tenía el dedito y veo sangre. Mi mamá siempre me dice: ‘Cuando te estás por desmayar, tirate al piso así no te desnucas’”, relató la expareja de “Chanchi” Estévez en el detrás de cámaras. Afortunadamente, se recuperó al cabo de unos minutos.

Sabrina Carballo reveló qué haría si gana El Hotel de los Famosos

El ganador de El Hotel de los Famosos se llevará 10 millones de pesos a su casa. En uno de los episodios, cada concursante contó qué haría si se ganara todo ese dinero. Sin dar demasiados detalles, Sabrina expresó: “Si gano, llevaría a mis sobrinos a Disney. También cumpliría el proyecto de ser mamá”.

Sin embargo, también contó que siempre le tuvo respeto al exceso de dinero. "Cuando yo era más chica, como que le tenía mucho respeto al dinero, porque conocí gente con mucho dinero que era pobre y que estaban solos. Hasta que una vez ‘Chanchi’ me dijo algo que me quedó grabado: ‘La plata no te hace malo, la plata te delata’”, enfatizó.

“Y él siempre me decía: ‘No le tengas miedo al dinero, porque sino nunca vas a tener nada’. Y mirá que no tengo memoria, pero esa frase me quedó y para mí es así. Porque hay gente que tiene plata y no tiene nada”, reflexionó.