Sabrina Carballo filtró que tuvo algo con Feinmann en El Trece: "Salimos"

Una participante de El Hotel de los Famosos reveló cómo fue su vínculo con Eduardo Feinmann, el periodista ultraopositor de La Nación.

En El Hotel de los Famosos cada vez hay más noticias que generan revuelo en la farándula argentina. En la emisión del pasado lunes por la noche, una figura del programa de El Trece hizo una confesión y avisó que tuvo algo con Eduardo Feinmann, periodista ultraopositor de La Nación.

Se trata de Sabrina Carballo, una de las personalidades más resaltantes del reality que conducen Carolina "Pampita" Ardohain y "El Chino" Leunis. La actriz fue consultada por José María Muscari acerca de las relaciones que tuvo con famosos y de manera sorpresiva habló del conductor ultramacrista y antikirchnerista.

"¿Tuviste muchas malas citas?", le consultó Muscari. "No", señaló Carballo. "Pero saliste con varias persona que son famosas. Estuviste con Miguel Ángel y con (Eduardo) Feinmann", le retrucó el actor. Sin querer hablar mucho del tema, y consciente de que "El Chanchi" Estévez -su expareja- estaba presente en la charla- Sabrina confesó que salió con el verborrágico periodista: "A Eduardo lo conozco, pero no fuimos pareja".

Sabrina Carballo y Eduardo Feinmann, en la etapa que salían.

"Ah, pensé que sí", reaccionó el conductor del segmento de El Hotel de los Famosos. "Sí, salimos a comer. Lo quiero, pero no pasó nada...", profundizó la actriz que formó parte de Verano del '98 (Telefe), El Hacker (Telefe), Hechizada (Telefe) y Son de Fierro (El Trece), entre otras.

Sin embargo, la charla continuó por las constantes preguntas de Muscari. "¿Cómo es salir con una personal que tenga perfil alto?", le consultó. "No pienso en eso, pero siempre trato de no hacerlo público hasta que no me queda otra. Con Luciano (Pereyra) me pasó una vez que salíamos de un restaurante y que había una cámara. Le solté la mano y él se ofendió", devolvió Carballo.

Finalmente, la mujer de 39 años indicó que cuando comenzó a salir con el ex delantero de Racing prefería no exponerse en público: "Con el 'Chanchi' Estévez nos invitaban a programas y yo no quería porque no me gustaba exponer por las energías y por eso. Trato de cuidar. Cuanto menos sepan, mejor".

Jorge Lanata destruyó a El Hotel de los Famosos

Luego de las fuertes críticas de Marina Calabró al reality, el conductor reconoció que vio una de las emisiones y despedazó a El Hotel de los Famosos. "Te quedaste corta...", le dijo en principio a su panelista. Y luego sostuvo que dicho reality "es de una berretada infernal, el lugar parece una tapera tirada en el medio del campo, los muebles son una porquería, las mesas, las sillas...". Sin piedad, dijo al aire que "quieren hacerlo parecer un hotel lujoso y es una porquería. Los juegos son horribles".

"Ya está eso de ver a los tipos tirados en la cama a la noche, al estilo Gran Hermano, y que la cámara se ponga en blanco y negro. Ya está esa imagen... Ya lo vi hace 25 años, ¡es viejo!", se quejó. "¿Eso es de la misma productora de MasterChef? Nah, bueno... ¡Déjense de joder y pongan la guita! Si por MasterChef pagaron 100, acá pagaron 4", añadió.

Para cerrar el tema, muy molesto, Lanata aseguró: "Yo jodía con lo de los famosos, pero en serio... Yo no conozco a nadie, a nadie". "Lo peor es que yo me dedico a esto y a muchos los tuve que googlear... Yo no les puedo mentir", concluyó entre risas Calabró.