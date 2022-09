Rusherking estrenó canción para La China Suárez y sorprendió: "¿Te vas a casar?"

"La China" Suárez y Rusherking se preparan para dar el "sí", tras el estreno de la canción Perfecta.

Rusherking confesó que se casará con "La China" Suárez tras estrenó su nueva canción Perfecta, la cual le dedicó. En un video del detrás de escena, se puede ver al cantante de trap anunciando la tan esperada noticia.

En la letra de la canción, Rusherking puso en palabras el enamoramiento que siente hacia la actriz, con quien ya lleva cuatro meses de relación. Además, la invitó a participar del videoclip, en el que aparecen los dos vestidos de rosa en medio de un campo lleno de margaritas.

En el backstage, se puede ver a "La China" persiguiendo a Rusherking por una escalera fingiendo ser un periodista de espectáculos. "Rusher, Rusher, Rusher. Una pregunta, vení, vení, vení. Es un segundo, porfa, es un segundo", le dice la actriz, mientras sube las escaleras detrás del cantante, quien responde: "No doy notas". "Escuchame, ¿es verdad que te vas a casar?", insiste Suárez. "Sí", responde Rusherking, y ambos estallan a carcajadas.

La canción también cuenta con la colaboración del cantante Dread Mar I, a quien Rusherking conoció en un concierto de Danny Ocean. "Hablamos y quedamos en juntarnos en un estudio de grabación. Se acercó y me dijo: 'Vamos a hablar de lo que te está pasando ahora, de lo que sentís ahora mismo'", explicó Rusherking.

En el siguiente clip, aparece "La China" hablando sobre la canción. "Es mi canción favorita, me la aprendí el mismo día porque la escuché muchas veces y creo que si algún día la escucho en vivo voy a llorar. O sea, quiero que lo sepan", confesó.

La letra de Perfecta, la canción que Rusherking le dedicó a "La China" Suárez

“Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado”, dice la primera estrofa de Perfecta.

"Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras y el mundo que se para. De ti nada me separa. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para para continuar”, sigue la canción. Y en otra de las estofas, Rusher expresa: “El tiempo junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo eso que es amor. La vida para mí regala esos momentos, vivirlo tan intenso, sin dolor. Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más si para mí eres perfecta".