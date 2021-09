Ruggeri fue a buscar a Bonadeo y lo quiso trompear en vivo: "Muñequito"

El Cabezón, fuera de sí. Oscar Ruggeri y una revelación que sorprendió a los televidentes. Gonzalo Bonadeo fue la persona con la que quiso tomarse a golpes de puño.

En el aire de ESPN, el siempre picante Oscar Ruggeri lanzó una declaración que sorprendió a todos los televidentes. Confesó haber intentado tomarse a golpes de puño con Gonzalo Bonadeo, reconocido periodista de TyC Sports. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó para que el excampeón del mundo tomase semejante determinación?

Todo se dio a raíz de un comentario de Bonadeo en el viejo Fútbol de Primera del año 1995. San Lorenzo, equipo dirigido (por ese entonces) por Oscar Ruggeri, cayó 2-0 ante Vélez y este fue motivo suficiente para que Gonzalo realice un comentario desafiante bajo la voz de su personaje Hueso. "¿Saben cómo le dicen a San Lorenzo? Hamburguesa, porque en la cancha se vende más que los panchos”.

Hace pocas horas, fue Oscar Ruggeri quien le contó al "Pollo" Vignolo lo sucedido y cómo fue que decidió tomar cartas en el asunto tras observar las imágenes de El Trece: "Agarré el auto y me fui. Llegué antes de que termine el programa. No sé cómo hice para entrar al canal ese, ¿viste lo que es? Salí en cámara, cómo no voy a salir al aire a defender al equipo, al plantel".

"Lo único que sé es que me volví a mi casa tranquilo porque pude hablar y defender al plantel. El muñequito desapareció después", sentenció Oscar Ruggeri, dando por sentado que su accionar hizo posible que Hueso desaparezca de Fútbol de Primera. En ese momento, la conducción del programa estaba compuesta por el tridente de Enrique Macaya Márquez, Marcelo Araujo y Adrián Paenza. Éste último fue despedido por tomar partido a favor de Bonadeo.

La alegría de Oscar Ruggeri después de las PASO: "Somos libres"

Luego de las Elecciones PASO 2021, muchos protagonistas se expresaron en la televisión y diferentes medios de comunicación. Sin embargo, hubo un testimonio que sorprendió por su excesiva alegría puesto que el programa que integra no se dedica a hablar de política. Fue Oscar Ruggeri el responsable de emitir un furor no habitual, quizá dejando entrever su alegría por los resultados favorables a la oposición.

“La alegría que tuve, que fui a votar nuevamente, que somos libres y podemos votar... Entrás al cuartito, y todas las caritas mirándome, y se me reían. Como diciendo, a mí, a mí, a mí. Y ahí digo: ¡ésta! En esta voy a votar al que quiero yo acá adentro”, comenzó diciendo Oscar Ruggeri. El conductor, Sebastián Vignolo, advirtió una alegría un tanto inusual en "El Cabezón". Es por esta situación que consultó en el aire si su felicidad tenía algo más detrás.

Contundente, Ruggeri le contestó al "Pollo": “No, te voy a decir algo: feliz porque podemos seguir votando. El día que no podamos votar, vos sabés que es un drama”. De este modo, el excampeón del mundo con la Selección Argentina fue partícipe de un momento que no pasó inadvertido.