Roxy Vázquez reveló un desconocido dato sobre los novios de Cristina Pérez y fue letal: "Detrás de ella"

La columnista de TN sorprendió con sus declaraciones sobre su colega de Telefe. Roxy Vázquez fue letal con Cristina Pérez en relación a las parejas de la periodista.

Roxy Vázquez opinó sobre el look que Cristina Pérez escogió para lucir en la ceremonia de los Martín Fierro 2023 y fue letal con su colega. La columnista de TN ofreció su perspectiva ante los outfits que eligieron varios de los famosos que acudieron a la gala en el Hotel Hilton pero, cuando llegó el turno de la conductora de Telefe, lanzó un fuerte dardo.

La periodista del Grupo Clarín acudió como invitada al ciclo La Jaula de la Moda, donde varios modistos se encargan de analizar los looks de los famosos en eventos televisivos. Como no podía ser de otra manera, la gala de los Marín Fierro fue una excusa perfecta para los miembros del programa para soltar sus opiniones ante los vestidos escogidos por las celebridades de la TV.

La fulminante frase sobre Cristina Pérez

Fabián Medina Flores: "¡Mirá cómo alardea a ese novio como un clutch!"

Roxy: “Pero ella siempre lleva a los novios tipo clutch. Al anterior también. perdón, chicos, perdón"

Horacio Cabak: "¿Busca a un novio que combine con su ropa?"

Sergio Lapegüe: "Es horrible lo que estás diciendo, es un candidato a vicepresidente de la república. ¡Respétenlo!"

Medina Flores: "Cualquier cosa que me lleve a ser Primera Dama no la largo. La agarro fuerte. Como Rabolini con Scioli. No me importa nada”

Roxy: "En los Martín Fierro de la Moda, yo estaba nominada con ella, y llegó con el novio anterior y él iba detrás de ella con el clutch en la mano, le llevaba la carterita"

Mariano Caprarola: "Si yo tuviera sus novios, los llevaría como mochila las 24 horas"

Rodolfo Barili, sobre su relación con Cristina Pérez

"Mi compañera de sueños en el trabajo. Hace casi 21 años que nos cruzamos. Es mucho tiempo compartiendo este camino. Hemos remado muchísimo juntos para llegar a nuestro presente como equipo", respondió Barili ante una consulta de Teleshow en relación al significado de Cristina Pérez en su ida. Los periodistas comparten la conducción de Telefe Noticias desde hace más de quince años y por ese motivo muchas veces se los relacionó románticamente, aunque ellos siempre desmintieron esos rumores. "Mi compañera de sueños en el trabajo. Hace casi 21 años que nos cruzamos. Es mucho tiempo compartiendo este camino. Hemos remado muchísimo juntos para llegar a nuestro presente como equipo", cerró el periodista del ciclo que ganó como mejor Noticiero Nocturno en los Martín Fierro 2023.