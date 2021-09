Romina Yan: las apariciones paranormales a 11 años de su muerte

A 11 años de su muerte, Romina Yan se le apareció a familiares y diferentes artistas del mundo del espectáculo. Las experiencias paranormales que tuvieron y qué fue lo que les pasó.

Romina Yan murió hace exactamente 11 años. Un día como hoy, pero de 2010, la reconocida actriz falleció de manera inesperada. Con el paso del tiempo, y a partir de los relatos de familiares como Cris Morena y Gustavo Yankelevich, amigos y diferentes artistas del mundo del espectáculo, compartieron relatos increíbles acerca de las apariciones que tuvo. ¿Cómo fueron las experiencias paranormales tras su muerte?

La pérdida de Romina Yan fue completamente sorpresiva para la farándula argentina. La actriz de Telefe y conductora que participó de telenovelas famosas como "Jugate conmigo", "Chiquititas", "Provócame", "Amor mío" y "Casi Ángeles", entre otras, perdió la vida a causa de una muerte súbita, por lo que la conmoción fue muy grande. Y curiosamente hay muchísimas anécdotas de sus misteriosas apariciones o señales que le da a aquellos y aquellas que estuvieron muy cerca suyo.

Cris Morena y las señales que le da su hija Romina Yan desde su muerte

En una entrevista que le concedió hace poco a Jey Mammón por América TV, Cris Morena reveló cómo es que su hija Romina Yan se comunica con ella: “Yo creo que la gente no se va cuando vive en uno. Es como que las personas se van de viaje pero están adentro de uno. Romina tanto a mí como a mis nietos, como a la gente que la ama, y a Gustavo (Yankelevich) nos da señales permanentes en todo”.

Cris Morena y las señales que recibió de su hija Romina Yan.

"Yo creo que ella está en las mariposas y los colibríes Mi nieta me pregunta ‘¿y cómo hago para pensar que está en las mariposas?’. ‘Creé que está en las mariposas’. A ella le encantaban y aparte sé que está. Sé que está porque yo vivo en la ciudad y tengo mariposas y colibríes. Obvio que tengo flores que sé que les gustan a las mariposas y a los colibríes”, agregó la madre de Romina y también productora de telenovelas como "Chiquitas" y "Casi Ángeles".

Las señales que recibe Gustavo Yankelevich de su hija Romina Yan tras su muerte

Gustavo Yankelevich, padre de Romina Yan, dialogó con El Exprimidor en mayo de 2016 y ofreció un testimonio sumamente impactante acerca de las señales que ha recibido por parte de su hija: "Yo tenía señales con la música. Me desvelaba a la noche y prendía la radio sin prender la luz para ver si podía agarrar el sueño. Una noche escuché un tema a las cinco de la mañana, ahora no se dicen los temas ni el autor ni quién es. Pero yo reconocí que era Patricia Sosa y yo sentí que Romina me estaba hablando. Prendí la luz, lo escribí y al otro día me fui por las disquerías a buscarlo. No sabía cómo se llamaba hasta que lo encontré, el tema se llama 'Hasta donde Dios me quiera llevar'. Ahí dije hay un señal".

Durante dos meses no recibió señales, por lo que Yankelevich le pidió a Romina que le enviara una: "Un día le hablé muy seriamente y le dije 'oíme, ¿no te das cuenta que estoy hecho mierda?, me tenés que ayudar, quiero una señal, no algo que yo crea que es tuya, quiero una señal de verdad'. Ese día me iba a Brasil con mi socio, estábamos en Ezeiza y pasé por Migraciones. Cuando pasé, la mujer me mira antes que le dé el documento, me dice 'Inolvidable Romina, en casa la amamos'. Le di mi documento y me fui. Estaba en shock, le había pedido a las 9 de la mañana que me diera una señal".

Romina Yan y su padre Gustavo Yankelevich.

Incluso, en el segundo aniversario de la muerte de Romina Yan, el productor y empresario se encontró con un nuevo gesto por parte de su hija: "Abrí la compu y leí Clarín diciendo que se cumplía un aniversario. Entro para ver la nota, era maravillosa. El título era 'inolvidable Romina'. Dije 'gorda, me quedo tranquilo que estás conmigo'". Y agregó: "La que escribió la nota fue Adriana Schettini. La llamé para agradecer. Ella me dijo que no tenía nada que agradecer, que era lo que sentía. Le conté lo de Ezeiza. Ella se puso a llorar y no podía hablar... Me dijo que la nota la había escrito hace tres días con el título 'eternamente Romina' y cuando la fue a entregar le cambió por 'inolvidable'. Cuando me pasan ese tipo de cosas, me siento con una felicidad suprema porque sé que está y me reafirma que voy a estar con ella".

La experiencia paranormal de un artista plástico tras la muerte de Romina Yan

Años después de la muerte de Romina Yan, el artista plástico Lukas Nicolino recibió el llamado de Franco Yankelevich, hijo de la actriz fallecida: "Me contó que había hablado con Carito Domenech, que le había mostrado la obra que le hice a ella y le comentó mi interés por retratar a Romina Yan".

Tras una charla de una hora con el hijo de Romina, acordó hacer una obra de la actriz: "Mi tarea era darle luz y me pasó algo muy mágico con Romi". Y al momento de realizar sus trabajos, le ocurrió algo increíble. En diálogo con MDZ, reveló: "Me estaba por ir a dormir, había apagado todas las luces y dije me dejé alguna luz prendida y te juro flashee que había quedado la luz prendida. Pero ¡era la obra! obviamente una luz tenue, no era un foco de neón pero tenía mucha luz esa obra y fue súper especial, me pasaron cosas muy especiales mientras duró todo el proceso de retratar a Romi".

Diego Topa, amigo y compañero de Romina Yan, relató la aparición que tuvo

En una charla que tuvo con Teleshow, Diego Topa -compañero de Romina Yan en la conducción de PlayHouse Disney- expresó: "Romina siempre está. Yo la tengo presente... Siempre por algo, se aparece. O encuentro unos tarjetones o estoy buscando fotos y, de repente, aparece. Estuve grabando doce horas por día con ella y nos charlábamos todo. Tenemos miles de anécdotas. Tengo su sonrisa todo el tiempo. Me aparece en distintos momentos. Era una persona que amaba muchísimo lo que hacía. Cada vez que se aparece por algo, es una señal de buena onda y de 'seguimos bien'".