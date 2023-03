Romina Uhrig contó toda la verdad de Marcos Ginocchio de Gran Hermano: "Intimida"

Tras haber sido eliminada de Gran Hermano, Romina Uhrig reveló detalles de su estadía en la casa y se refirió a su relación con Marcos Ginocchio.

Romina Uhrig expuso detalles de su relación con Marcos Ginocchio adentro de la casa de Gran Hermano y sorprendió a todos. La exparticipante de 34 años que fue eliminada recientemente despejó algunos rumores en torno al joven oriundo de Salta mientras el panel de El Debate de Gran Hermano la apabulló de preguntas.

En la recta del reality show de Telefe, los finalistas son Nacho Castañares, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio. Frente a esta situación, Santiago Del Moro, conductor de El Debate de Gran Hermano, le consultó a Romina Uhrig entre quiénes se iba a disputar el mano a mano que determine el campeón.

"Puede ser 'Primo' y Juli", dijo. Al escuchar este comentario, Del Moro recordó a los fanáticos de Gran Hermano que en más de una oportunidad, aseguraban que había una tensión entre los participantes. "Desde afuera hay mucha gente que los quiere ver juntos", expresó el conductor.

Sin embargo, Romina lo nego´rotundamente: "No, Juli está súper enamorada de su novio. El Primo nada que ver tampoco. Son recontra amigos”. Pero todo no terminó ahí, sino que retrucó y le preguntó si alguna vez ella quiso estar con "El Primo" adentro de la casa. "¡Nooo, no!", respondió la exdiputada, y agregó: "Te cuento algo: la persona que me gusta, me intimida en la vida. Él no me gusta, es chico el 'Primo'".

El desgarrador relato de Romina en Gran Hermano: "Bastante grave"

Romina Uhrig abrió su corazón al aire de Gran Hermano y habló de uno de los momentos más complicados de su vida. Emocionada, la exdiputada brindó detalles sobre la situación por primera vez y generó gran emoción entre los presentes.

Luego de haber pasado el tape del casting de Romina para el reality, Santiago del Moro hizo énfasis en lo que contó la participante de 35 años sobre su relación con su papá. Entonces, Uhrig decidió sincerarse y contar por primera vez cómo fue su complicada relación con su papá, a quién recién conoció cuando era grande.

"La primera vez que me anoté a Gran Hermano no lo conocía. Yo tenía 18 años. Yo después lo conocí con 25 años, me acuerdo que entré a Facebook y lo busqué a través de mi hermana, porque yo sabía como se llamaba la hija de él", empezó por contar Romina bastante conmocionada. Luego, profundizó en este vínculo y captó la atención de todos los presentes en el estudio durante la instancia del debate.

En este marco, añadió: "Ahí ella me contesta y me dice que él ya estaba internado de cáncer bastante grave. Ese día me dijo que vaya a verlo porque los médicos le dijeron que ya le quedaba poco tiempo". Sin embargo, la historia tuvo un final feliz según contó Romina: "Por suerte vivió 3 años más y lo pude disfrutar".