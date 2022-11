Romina se cansó y destrozó a Juliana tras su eliminación de Gran Hermano: "Sorete"

Romina Uhrig se mostró furiosa con Juliana frente a la mirada de sus compañeros. El video del tenso momento en Telefe.

Juliana Díaz fue la reciente participante eliminada de Gran Hermano, situación que despertó todo tipo de reacciones ya sea dentro de la casa como en redes sociales. En este contexto, Romina Uhrig estalló de furia contra ella una vez afuera del reality show de Telefe por ciertas actitudes que no le gustaron.

Romina, Julieta, Nacho y María Laura se encontraban en la misma habitación y hablaron de la eliminación de Juliana. "Acuérdense que después se van a ver en el debate", lanzó el joven. Este comentario desató el enojo de Romina, quien soltó: "Me chupa un huevo ¿qué puede decir ella de mí? Habló mal de todos, boludo".

Además, la acusó de hablar "muy mal" de Maxi, con quien forjó una relación amorosa adentro de la casa de Gran Hermano. "Cuando vea lo mal que habló de él, ese tipo no está mal con ella. Hasta de su propia persona que estaba acá adentro. Esa mina es lo peor, es mala, mala ¿Cómo le da la cara?", agregó.

A todo esto, Juliana estaba escuchando todo con lujo de detalles desde el piso del estudio, junto a Santiago Del Moro. "No me hinchés las pelotas, más allá de que esto sea un juego, es tu esencia, es así, son una sorete de persona, hablando mal de tus compañeros, ensuciando, jurando por tu hermano, por tu mamá. Está enferma esa piba", concluyó en un relato muy contundente sobre la joven eliminada.

La inesperada confesión de Juliana tras salir de Gran Hermano

Luego de haberse convertido en la sexta eliminada de Gran Hermano, Juliana volvió a la pantalla chica al brindar una entrevista con el debate de conducido por Santiago del Moro. Allí la participante habló de su estrategia de juego, los motivos que la dejaron fuera e incluso lanzó un inesperado comentario hacia uno de sus compañeros.

“Yo salí porque creo que la gente quería resguardarme de algo”, empezó por confesar Juliana. Luego profundizó sobre su estrategia de juego y analizó los motivos que la dejaron fuera: "Quizá mi problema es porque soy muy sincera, soy muy directa y quizá eso es lo que no le gustó a la gente. También mi relación con Maxi, quizá nos aislamos mucho y eso me perjudicó".

En tanto, Juliana analizó su estrategia de juego y en cómo impactó con sus compañeros. “Hubo muchas cosas que hice y dije que sabían que me iban a jugar en contra. En mi vida real no es esa Juli, pero son cosas que se hacen solo dentro de la casa”, aseguró y además recalcó que "siempre se llevó bien con todos". "Yo siempre me agarré de cosas que pasaban en la casa. No de inventos ni fabulaciones, siento que voy de frente con ciertas cosas”, añadió al respecto.

Por último, Juliana se enfocó bastante en hablar de los participantes más polémicos de la casa y aunque trató de demostrar que con Romina y Agustín estaba todo bien, no pudo ocultar su disgusto al hablar de Walter "Alfa". "Es infumable", aseguró luego de ver un tape de él y generó gran sorpresa, ya que nunca mostró ninguna rispidez con él.