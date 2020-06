Romina Manguel se metió en la polémica entre Cristina Pérez y Alberto Fernández con una teoría sobre "pitos"

Romina Manguel fue consultada sobre el cruce que tuvieron Cristina Pérez y Alberto Fernández, y explicó que el presidente no contesta de esa manera a periodistas mujeres nada más, y que en otras situaciones parecidas con hombres respondió de una manera similar.

“Como ejercicio que podemos hacer todos cuando hay una cuestión de género, es el 'qué hubiese pasado'. Yo me pregunto si le hubiese contestado igual a Van Der Kooy o al Gato Sylvestre. Hago ese ejercicio siempre, y me parece que sí, no lo sé”, comenzó a argumentar la periodista en diálogo con Fantino a la tarde (América), analizando si el mandatario menospreció a la conductora de Telefe Noticias por ser mujer.

Fernanda Carbonell señaló que la actitud de Cristina estuvo mal por tratarse de una entrevista al jefe de Estado. “Ella le retrucó y me dio la sensación de que lo hizo de manera poco amable”, argumentó la panelista.

“Yo no creo que las entrevistas tengan que ser amables. Con lo del Gato y Van Der Kooy pienso y creo que por las formas que está teniendo Alberto Fernández, no sé si ese tono displicente lo tiene especialmente con las colegas mujeres. Con la trayectoria y años que tiene Cristina, señalarle a un periodista cómo tiene que hacer una pregunta, o decirle que esa pregunta está mal o bien formulada... Cristina Pérez, vos, yo, Ale o cualquiera, pregunta como quiere siempre y cuando sea con respeto. No le preguntó cómo dormía con su mujer”, sostuvo la colega de Luis Novaresio.

Mauricio D'Alessandro contradijo a Manguel y aseguró que no habría respondido de la misma manera con los dos periodistas nombrados, porque ambos son amigos o cercanos al presidente. “No. Lo estoy diciendo por una cuestión de género. Porque tienen pito. Perdón, no sé cómo hacerlo más gráfico. Le podría estar hablando a dos hombres”, indicó la integrante de Animales Sueltos.