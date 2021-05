Romina Malaspina es uno de los personajes mediáticos del año en la Argentina y explicó por qué en su entrevista con Vino para vos, por el canal de YouTube Kzo, dónde rompió en llanto al escuchar las palabras de su hermana Julieta. Entonces, en plena conducción de Tomás Dente, se emocionó: “Bueno, hermanita hermosa, quería decirte que acá me tenés siempre, para todo contás conmigo, tenés mi apoyo para todo lo que quieras hacer en tu vida. Te amo y sos una persona que se destaca por tener un corazón gigante y hermoso, por siempre querer ayudar a todo el mundo, a motivarlos y a hacerlos ser siempre mejor persona".

"Que en parte eso es lo que fuiste conmigo siempre y estoy muy feliz por tu nuevo camino, por cómo se están dando las cosas. Quiero decirte que te amo”, agregó la modelo de 26 años. “Mi amor, ella es mi debilidad. Tiene 18 años y creció tan rápido", la elogió. Y la describió como "una bomba, está enorme porque es mi bebé y mi hermanita. Es la más chiquita de la familia y es mi protegida. Intento guiarla en todo lo que puede y me pone contenta ver que está bien”.

Malaspina se mostró muy agradecida con su familia en general: “Ella es mi mi pilar. Si mis hermanos y los míos están bien, yo estoy tranquila. No podría estar disfrutando de todo lo que me pasa si una persona de mi familia no está al cien por ciento”.

Después de haber anunciado su final en los medios para comenzar la carrera como cantante, la ex Gran Hermano aseguró que “llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí".

Sobre el epílogo de su período como reportera, aprovechó para hablar muy bien de otras personas que colaboraron con ella: "Agradezco en primer lugar a mi compañero y excelente periodista Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrollé. Cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro”.

Sin embargo, no se despidió ni mucho menos de su función en los canales en general: “No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto en el cual vengo trabajando en silencio. Lo de cantar es un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle color”.