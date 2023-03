Romina le hizo una propuesta a Marcos que dejó mudos a todos: "Quedamos en pareja"

Romina Uhrig sorprendió a todos en Gran Hermano al hacerle una picante propuesta a Marcos Ginocchio para cuando salgan del popular reality de Telefe. "No nos podemos separar, primo", le comentó la exdiputada al salteño durante la cena.

Fueron varias las parejas que se armaron dentro de la casa de Gran Hermano a lo largo de las distintas ediciones del reality que luego siguieron afuera del exitoso formato. Y en las últimas horas podría confirmarse otra, algo inesperada por cierto. Siempre y cuando Marcos acepte la lanzada propuesta que le hizo Romina durante la cena.

Es que mientras los integrantes del reality (junto con el padre de Nacho y la hermana de Marcos) comían, charlaban sobre el destino de Mora y Caramelo, los dos perritos que ingresaron a la casa en las últimas semanas, una vez que termine el reality. Tanto Romina como Marcos aseguraron que querían quedarse con los pequeños canes, pero todos coincidieron en que les daba pena separarlos, por lo que había que pensar una opción para que los perros no sufrieran.

Entonces se sumó "La Tora" con una idea que rápidamente prendió en su compañera: "Van a tener que llevarse a los dos juntos. O el Primo se muda a Buenos Aires con Romi o Romi a Salta y se llevan a los dos". "Quedamos en pareja, ya está", concluyó la idea Romina, interesada en la propuesta.

Lucila remarcó que ninguno de los dos estaba en pareja, por lo que no habría problemas en ese sentido. "Me llevo los dos o nos ponemos en pareja. Que elija", insistió Romina, divertida, mientras veía cómo Mora y Caramelo jugaban en la cocina. "La Tora" imaginó entonces a la "pareja mediática" en los programas de espectáculos.

"No nos podemos separar, primo. O se lleva los dos, o me llevo los dos o...", siguió Romina mientras Lucila aseguraba que problemas de convivencia no iban a tener, dado que ya se conocen. Fue recién entonces que Marcos dijo sus primeras palabras sobre el tema, ya que había escuchado todo guardando silencio: "Te imaginás, ¡loca!".

"Quién le va a cocinar como yo le cocino. Quién le va a lavar como yo le lavo. Nos vamos a llevar bien, primo. Piénselo. Usted es tranquilo y yo soy media... nos vamos a llevar bien", cerró Romina su propuesta picante de convivencia con uno de los más queridos de Gran Hermano.

Los amigos de Marcos Ginocchio revelaron detalles desconocidos sobre el joven

Días atrás, dos amigos de Marcos Ginocchio, Juanma de la Serna y Marcos Pérez, habían conversado en LAM (América TV) sobre el joven. Juanma habló sobre las acusaciones que enfrenta su amigo por una parte del público, que lo trata de "aburrido" y de "ser una planta", ya que no juega con estrategias y habla muy poco comparado con otros participantes.

En este sentido, el joven aseguró que su amigo "es lo que ven" y que no hace un personaje, sino que en su vida privada "es una persona bastante reservada" incluso con ellos, que son sus amigos más cercanos. "Si te tiene que contar algo, siempre es a último momento y hay que forzarlo. Nosotros nunca sabemos nada de él, aunque nos llevemos re bien. Es tímido, pero aburrido no es", concluyó.