Romina casi mata a Alfa: la broma pesada que terminó en accidente

Romina de Gran Hermano quiso hacerle una broma pesada a Alfa que terminó en accidente y por poco no es una tragedia. Qué sucedió.

Romina Uhrig le quiso hacer una broma pesada a Walter "Alfa" en la casa de Gran Hermano, pero el chiste terminó en un accidente que podría haber sido de mucha gravedad. Mientras la exdiputada se mostró muy apenada y preocupada por lo sucedido, al participante de 60 años se lo vio realmente molesto con la actitud de su aliada en la cocina.

Cada situación especial que sucede en la casa de Gran Hermano rápidamente llega a las redes sociales, donde los usuarios aprovechan para defender a sus participantes favoritos y destrozar a los que no se bancan. Esto es posible gracias a la transmisión de Pluto TV, que muestra lo que hacen los hermanitos durante las 24 horas, por lo que hay pocas cuestiones que puedan pasar desapercibidas para el público.

En las últimas horas las redes se llenaron de fuertes pedidos de sanción para Romina por una broma pesada que quiso hacerle a Alfa y que terminó en accidente. Afortunadamente no fue una tragedia, pero lo cierto es que estuvo a pocos centímetros de que así sea. El hecho comenzó con el participante de 60 años levantando en brazos a Camila para tirarla a la pileta. La nueva integrante de la casa más famosa del país se mostró divertida ante la broma de Alfa, por lo que no opuso resistencia.

Mientras el participante sexagenario llevaba a Camila hacia la pileta, Romina los empezó a seguir de cerca, también entre risas. Entonces Alfa logró tirar a la joven oriunda de Ituzaingó e inmediatamente recibió un empujón por la espalda por parte de la exdiputada.

Pero ese empujón no lo hizo caer a Alfa directamente al agua sino que lo hizo trastabillar y golpearse con el borde de la pileta para luego caer dentro de la piscina. Enseguida, se empezó a tocar la cintura en señal de dolor, lo que generó preocupación en Romina, que le preguntó a su compañero si estaba bien.

Entonces Alfa se acercó rengueando hasta la escalera de la pileta y la exdiputada, asustada, gritó: "Llamo a un médico". "No, no me llames a nadie", respondió el participante de 60 años de mala gana, visiblemente molesto por la broma que quiso hacerle su aliada en la cocina. Rápidamente, los seguidores del reality empezaron a pedir sanciones en redes sociales para Romina por su broma pesada que estuvo cerca de terminar en tragedia.

Laura Ubfal volvió a apuntar contra Coti Romero tras su salida de Gran Hermano

Al día siguiente, Laura Ubfal volvió a hablar sobre la salida de Coti Romero y dijo estar "muy contenta". “Como bien dijo Gastón (Trezeguet), hay otras reglas en este juego. Cuando fue la edición de Cristian U, era ‘grupos sociales’. Hoy en día, la lucha es individual”, sostuvo la panelista en diálogo con Intrusos (América TV).

En este sentido, sostuvo que hoy en día “la sociedad está muy individualista, cada uno lucha por sí mismo y no le importa nada el de al lado". "Lo que pasa en la sociedad, pasa en Gran Hermano. Pero dentro de esta historia, estoy muy preocupada, cada vez más, por lo que pasa con las mujeres”, observó. Y apuntó directamente contra Coti: "El personaje que se vio de ella en la casa es de lo peor de las mujeres: celosa, caprichosa, envidiosa, traidora, falsa. Todo malo”.