Romina aseguró que "el tamaño no importa" y contó su experiencia íntima en Gran Hermano

Romina Uhrig decidió compartir una curiosa experiencia sexual en Gran Hermano y causó la reacción del resto de los participantes. El fuerte relato de la participante en el reality de Telefe.

Romina Uhrig protagonizó un momento sumamente curioso en la casa de Gran Hermano. Mientras los participantes se sometían a un juego de preguntas y respuestas, la exdiputada se animó a compartir la experiencia íntima que tuvo con un hombre.

Durante la transmisión del pasado martes 14 de febrero, la producción de GH le propuso a los concursantes un juego de coincidencias por el Día de los Enamorados. En dicho marco, una de las consultas fue: "¿El tamaño del pene importa?". Luego de que Lucila "La Tora" Villar respondiera que la pasó mal con un hombre que tenía un "micropene", Romina tomó la palabra y opinó al respecto.

"Yo te cuento algo, Juli", le indicó la mujer de 35 años a Julieta Poggio, quien se desempeñó como la conductora del juego. "Yo tuve un novio que tenía un (pene) muy chiquitito. No sé si era micropene, pero sí muy chiquitito, era como el dedito (NdeR: meñique de la mano)".

Romina Uhrig contó una curiosa experiencia sexual en Gran Hermano.

Asimismo, Romina dejó en claro que le encantó la experiencia: "No sé qué tenía, no sé..., pero me encantó. No sé qué tenía, pero no sé..., pero te juro. No sé si es como dicen, pero es una de las personas que más me gustó". Y agregó: "A nivel sexual es una de las personas con las que más me gustó estar". "Ay, ¡mirá lo que estoy contando!", expresó, avergonzada y entre risas.

Alfa besó a una panelista de Gran Hermano

Durante la jornada del pasado lunes 13 de febrero, "Alfa" recibió varias preguntas picantes por parte de panelistas como Nancy Pazos, Sol Pérez y sobre todo de Laura Ubfal, quien a lo largo de la edición lo criticó duramente por sus actitudes dentro de la casa de GH. Justamente, y luego de que terminara el programa, Gastón Trezeguet subió un video en el que Walter besó a la periodista especializada en espectáculos.

El concursante de GH se levantó de su silla y se acercó a Laura para abrazarla. En dicho marco, y en medio de las risas, Nancy lo cruzó: "Yo soy tu peor enemiga así que ni te acerques". "No, no podés ser tan mala. Yo te quiero a vos desde hace muchos años", le respondió "Alfa".

"Escuchame una sola cosa, el amor por Laura es lo único que importa", agregó Pazos. Inmediatamente después, "Alfa" besó a Laura Ubfal en la mejilla y Nancy reaccionó: "Laura, te va a dar un beso en la boca...". "Está alertado por el Mago sin Dientes. El problema es ese", acotó la periodista, con un tono de humor.

Finalmente, y en otro de los videos que subieron los propios panelistas de Gran Hermano, Walter bromeó con la panelista y señaló: "Vine acá para conocer a Laura Ubfal, nada más. La amo". "No puedo creer cómo la amás porque no sabés cuánto te odia", acotó Nancy Pazos. Y "Alfa" disparó, de manera irónica: "Me mandaba mensaje por Instagram hace casi cuatro meses. Tengo los mensajes... ah, no, los borré porque son comprometedores, ja".