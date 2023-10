Rodrigo Lussich se sacó y reveló la peor cara de Germán Martitegui: "Dañó a mucha gente"

El conductor de televisión dio a conocer lo impensado sobre el chef. Rodrigo Lussich apuntó contra Germán Martitegui en El Trece.

Germán Martitegui es uno de los chefs con más popularidad de la televisión, debido a su participación en reality show como MasterChef Celebrity Argentina. De esa manera, la vida privada del experto en gastronomía comenzó a ser de relevancia pública y por ese motivo un reciente robo que sufrió fue noticia.

El conductor de Socios del Espectáculo habló del difícil presente que atraviesa Martitegui, ya que le habrían robado una exorbitante suma de dinero que tenía ahorrada en dólares, y al mismo tiempo aprovechó para despotricar contra su manera de manejarse en su trabajo. "El choto de Martitegui está pasando unos días espantosos. Pobre Germán, digo esto desde su perfil mediático, pero es un rufián de la televisión", comenzó su descargo el periodista.

"Es un tipo que ha arruinado a mucha gente en la vulnerabilidad, ha dañado a mucha gente en su autoestima, la ha tirado por el fango. Hablo de los participantes de MasterChef, donde él es el plato amargo…pero, después en su vida personal no sabemos si es buen tipo. Hablo de su rol televisivo", agregó el presentador, que comparte la conducción del ciclo de El Trece con Adrián Pallares. Y cerró: "Pero bueno, él está pasando días muy difíciles, esto no es para gastarlo, por el robo que sufrió. La mujer señalada dice que jamás había visto esa caja fuerte en la casa. Y cuentan que él está muy bajoneado, porque además del robo de dinero sus hijos se quedaron sin niñera, enfrenta un juicio laboral que ella le hace, tiene todo un trasfondo que lo tiene a mal traer”.

La insólita revelación de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

La dupla de periodistas que han compartido la conducción de Intrusos tras la salida de Jorge Rial lleva adelante un espectáculo que tendrá una función el 5 de octubre en el teatro Picadilly. "Esto que vamos a contar forma parte del espectáculo del jueves 5 de octubre: estábamos sentados en un bar y viene un muchacho muy desaforado para sacarle una foto a Rodrigo", comentó Adrián en diálogo con Poco Correctos. Y agregó: "El tipo me mira y me dice: 'Qué orgullo el pibe, ¿no? ¿Usted es su papá?' Yo me quería matar". Por su parte, Lussich lo picanteó: "Tengo tres, cuatro años menos que vos, pero parecen catorce".

Germán Martitegui interpretaba el papel de jurado exigente y seco en Masterchef.

Pampito y Rodrigo Lussich, deschavados al aire

Estefanía Berardi y Carmen Barbieri protagonizaron un fuerte diálogo con Mañanísima y así dieron a conocer el motivo de la ausencia de Pampito Perelló en su silla. "Carmen, te cuento un chisme. Pampito no llegó porque se quedó distraído con Rodrigo Lussich, en un pasillo, hablando mal de alguien. Estaban los dos sacándole el cuero fuerte a alguien. Estaban chusmeando en el pasillo", sostuvo.

Carmen Barbieri: "Vení, Pampito. ¿Tenés puesto el micrófono? ¿Dónde mierda estabas?"

Pampito: "Estaba demorado. Me agarró Lussich y no me soltó"

Estefi Berardi: "Estaban hablando mal de alguien."

Carmen: "Estabas con Lussich y no llegás al trabajo"

Pampito: "Estaba hablando del programa del domingo"

Estefi: "Hablaba del programa del domingo y de un conductor."

Carmen: "Ahora ya estás microfoneado. ¿Qué pasó con Lussich? ¿Un chusmerío o se agarraron a trompadas?"

Pampito: "Con Lussich nos amigamos hace rato. Yo lo había mandado a vivir a su país. Le dije 'volvete a Urugua'”. Ahora me estaba preguntado por mi programa del domingo."

Estefi: "Yo escuché una sacadita de cuero. Yo escucho todo"