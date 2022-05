Rodrigo Lussich acusó a La Negra Vernaci de traicionera: "No me callo más"

Rodrigo Lussich hizo un descargo público sobre Elizabeth “La Negra” Vernaci en su programa de radial ATR (Pop Radio 105.5). De acuerdo con el conductor, Vernaci tuvo un intento de venganza contra él debido a un conflicto del pasado. “Me tuve que comer un garrón esta mañana. De esos golpes secos que te da siempre la gente traicionera”, comenzó el periodista.

Según Lussich, una persona de prensa se quedó parada durante un largo rato en la puerta de su radio esperando la salida de Roberto Petinatto, “quien en este momento está muy demandando por la prensa por toda la cuestión pública de su hijo”, explicó. Aunque esta persona no era de su programa, Socios del Espectáculo, Vernaci dijo que sí.

“Vernaci decía que había una cámara de Lussich. Y que ella le había dicho como una gracia, como una venganza por poner cámaras acá, para joder a la gente, que Pettinato estaba acá adentro. Para que se quede cagado de frío afuera, y Pettinato se había ido hacía 20 minutos. Como si fuera una cosa divertida dejar cagar de frío a un notero”, se quejó el conductor. Acto seguido, recordó el conflicto que tuvieron en el pasado.

El viejo conflicto entre Rodrigo Lussich y “La Negra” Vernaci

Para explicar su historial de peleas, Lussich recordó una situación que vivió un tiempo atrás con Vernaci. “Pasó hace un tiempo que mandamos un notero a buscar a ‘La Negra’ por otro tema, de prepo y con la cámara prendida, cosa que yo no había autorizado, pero bueno, fue una cuestión de desinteligencia y yo le pedí disculpas”, comenzó.

“Le escribí para decirle que no iba a volver a pasar. Que no le íbamos a volver a mandar a alguien con la cámara prendida porque no está bien. Ella hizo su descargo, me dijo que eso no iba más. Yo le dije: ‘Tenés toda la razón, no iba a volver a pasar’. Y no volvió a pasar nunca más”, continuó. Sin embargo, Lussich sostiene que ahora la locutora se vengó de él.

"Me pareció de lo más injusto, porque la verdad que hay gente con la que yo no elijo meterme, porque es gente de mierda. Nos sacaron del aire en un momento, también por presión de la gente de mierda que había acá (en la radio). Nosotros salimos del aire y porque ustedes lo pidieron nosotros volvimos. Y si mañana me tengo que ir, me vuelvo a ir”, prosiguió el periodista.

Por último, señaló que “La Negra” tiene un prejuicio contra él por el tipo de periodismo que hace. “Me banco todas y cada una de las cachetadas que me peguen. Tiene un prejuicio de la san puta conmigo. No sabe quién soy, no me conoce, no tiene ni idea, y sin embargo me da, me da, me da y me da. Me callo, ¿pero saben qué? No me callo más, si me quieren sacar del aire ahora mismo, sáquenme del aire ahora mismo. Pero tengo las bolas bien puestas”, cerró.