Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, en crisis por un giro inesperado: "Me mandé una cagada"

Salió a la luz la conversación que Rodrigo de Paul habría tenido con sus amigos más cercanos sobre su ruptura con Camila Homs y su actual relación con Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul, arrepentido de dejar a Camila Homs: "Me mandé una cagada".

Se filtró una explosiva conversación que Rodrigo de Paul habría tenido con sus amigos sobre su ruptura con Camila Homs y su actual relación con Tini Stoessel. De acuerdo con esta información, el futbolista del PSG les habría confesado a sus más cercanos que se mandó "una cagada" al haber dejado a Homs por la cantante.

Estas declaraciones salieron a la luz justo unos días después de la escandalosa entrevista de Tini con Lizardo Ponce, en la que esquivó responder si estaba enamorada de De Paul. Parece que sus declaraciones generaron problemas en su relación, ya que apenas unos días después, el futbolista se habría arrepentido de dejar a la madre de sus hijos.

"Rodrigo de Paul, Tini Stoessel, una pareja que parece estancada y un llamado telefónico. Y una frase: 'Les quiero contar que me mandé otra cagada'", anunció Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece), sembrando misterio entre los televidentes. Acto seguido, Rodrigo Lussich entró en detalles que confirmaron esta información.

"El mismísimo Rodrigo de Paul les habría confesado a sus amigos en la intimidad, en referencia al fin de su relación con Camila Homs y su comienzo con Tini Stoessel: 'Me parece que me mandé una cagada'. Esto es algo que empezamos a sembrar hoy y que tendrá que demostrar el tiempo", sumó el conductor.

"El día que Tini Stoessel dice 'qué palabra, enamorada...', y después aclaró que sí... Ya es tarde, linda. Ahora nadie te lo va a creer", destacó Lussich en referencia a las declaraciones de Stoessel. Además, los periodistas revelaron un dato clave: que el acuerdo de Homs y De Paul para dividir sus bienes se canceló. "No se firmó porque Rodrigo dijo 'paren todo'. No hay acuerdo firmado, no hay arreglo", aseguró Pallares.

Por último, Lussich opinó que aunque Camila Homs esté en una relación con Charly Benvenuto, su vínculo parecería ser totalmente falso. "Esa necesidad de mostrarle al otro que ya tenés una pareja, de demostrarle que vos estás feliz... Y después eso en los hechos se cae, no se sostiene. Estamos en condiciones de afirmar que Camila Homs se pegó un embole con Benvenuto en Europa. ¡Porque no lo conoce! ¡No sabe quién es!", concluyó el conductor.

Las declaraciones de Camila Homs sobre su relación con Charly Benvenuto

Camila Homs se muestra bastante reservada con respecto a su intimidad. Sin embargo, fue inevitable esconderlo y pronto se supo que la modelo también había rearmado su vida junto a alguien más. "Nos conocimos en el barrio. Nos estamos divirtiendo, pasando ratos divertidos con amigos, pasándola bien", contó la modelo al confirmar la noticia, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Charly Benvenuto "tiene 37 años y vive en Puerto Madero en un complejo muy ostentoso y lujoso", según contó el periodista de Intrusos (América) Gonzalo Vázquez. Recientemente, se fue de vacaciones a Europa junto con Camila y los dos hijos que comparte con De Paul, Francesca y Bautista, y aprovechó el viaje para que los niños se reencontraran con su papá en Ibiza, España.