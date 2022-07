Rodrigo de Paul rompió el silencio tras su separación: "Es mucho"

Rodrigo de Paul rompió el silencio tras la escandalosa separación con Camila Homs.

Rodrigo de Paul finalmente rompió el silencio tras el escándalo de su separación de Camila Homs, la madre de sus hijos. "Es mucho", contó Paula Varela en Socios del espectáculo que le dijo el futbolista de la Selección argentina durante una charla personal que tuvieron.

La separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs, y el posterior noviazgo del jugador con Tini Stoessel hicieron que el futbolista empezara a ser una constante en los portales y programas de espectáculos. Pero el integrante de La Scaloneta se llamó a silencio y poco se supo de su boca, hasta que este jueves 7 de julio Paula Varela reveló una charla que tuvo con De Paul.

Durante un intervalo del espectáculo infantil "Disney On Ice", la panelista de Socios del espectáculo se acercó al futbolista de la selección argentina y le consultó por la mediación que comenzó hace unos días con Camila Homs por sus hijos Francesca y Bautista. "Me acerco, se sonríe. Y le digo: '¿Más o menos sabés quién soy?'. Y me dice: 'Sí, los conozco'", comenzó contando Varela, entre risas.

Entonces la panelista le consultó si con Camila Homs estaba "todo mal", ya que además de reclamar la cuota alimentaria para sus hijos le pidió un resarcimiento económico por los 12 años juntos. "Si si, no llegamos a nada. Esto sigue para adelante", fue la respuesta de Rodrigo de Paul respecto a la reciente audiencia de medición que tuvo con su expareja.

"Lo que está pidiendo es medio saladito, ¿no?", le preguntó de forma cómplice la periodista a De Paul. Según el relato de Paula Varela, el futbolista le sonrió y le respondió: "Sí, es mucho. No hay ningún tipo de arreglo". Para cerrar con buena onda, la panelista de Socios del espectáculo le preguntó si estaban bien con Tini Stoessel. "Estamos muy enamorados", confirmó el futbolista del Atlético de Madrid.

La palabra de Camila Homs sobre su separación de Rodrigo De Paul

"En un primer momento sentí decepción y angustia porque yo tenía un proyecto en mente, y pasa algo así, y te preguntás '¿dónde queda todo eso?'. Después esperás, porque suponés que a lo mejor se puede remontar", comenzó su descargo Camila Homs en su reciente entrevista con Caras, en la que fue tapa de revista por primera vez desde su aparición en los medios, según informó Pallares en su programa. "Hasta hace poco tiempo podía pensar en una reconciliación, pero ahora ya no. Soy de las que piensa 'Ya fue'. Y ya lo decidí", agregó la madre de los hijos de De Paul.

Homs contó que cuando está en pareja con alguien es muy posesiva: "Soy extremadamente celosa, es como que lo que es mío, es mío y ni lo mires. Con lo mío no se metan. Defiendo mis cosas".