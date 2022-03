Rocío Moreno disparó contra Paulo Londra, padre de sus hijas: "Me dormía llorando"

Rocío Moreno rompió el silencio sobre su separación de Paulo Londra y cómo transitó el embarazo de su segunda hija.

Rocío Moreno rompió el silencio en LAM junto a Ana Rosenfeld y reveló algunos detalles de su separación de Paulo Londra, así como también de las circunstancias que rodearon a esa decisión. "Si te digo que estoy bien, te miento", se sinceró la joven, que fue hace madre hace solo dos meses. Por su parte, Paulo Londra estuvo en boca de todos en los últimos días por su regreso a la música con Plan A, que ya sumó más de 32 millones de visualizaciones en YouTube.

Rocío Moreno denunció a Paulo Londra, de forma pública y a solo unas semanas de volver a ser madre, por haberla dejado sola durante el embarazo de su segunda hija. También lo hizo a través de la Justicia por intermedio de su abogada Ana Rosenfeld, reclamando una cuota alimentaria por sus dos hijas. Inclusive, la joven pidió que el cantante cordobés no estuviera presente en la habitación mientras ella paría. Fue la letrada quien contó hace unos días que Moreno "reclama un techo para ella y sus hijas" y que el artista le pasa 200 mil pesos por mes, una cifra que Rosenfeld consideró insuficiente, dado los ingresos de Londra.

En diálogo con LAM, Rocío Moreno habló sobre su actual vínculo con Paulo Londra: "Es difícil. Si te digo que estoy bien, te miento. No tenemos muy buena relación. Las cosas no terminaron muy bien". Ángel de Brito quiso saber el motivo de la separación y la joven fue contundente con su respuesta. "Naturalicé cosas que a mí me hacían mal, que me lastimaban, que no me gustaban. Estaba enamorada y una deja pasar esas cosas, ya sean por él o por las nenas", se sinceró.

"Me dormía llorando y eso marcó un antes y un después. Creo que darme cuenta que se había ido del país sin avisarnos, fue el click que dije 'esto yo ya no puedo dejarlo pasar'", agregó Moreno, visiblemente triste por toda la situación. En ese sentido, también explicó que Londra estuvo muy presente en su casa junto con ella y su hija durante toda la pandemia. "Una no puede obligar a alguien a querer ser padre", disparó filosa.

El entorno de Paulo Londra y cómo ella transitó el segundo embarazo

Mucho se habló del círculo cercano de Paulo Londra y su familia, a quienes Rocío acusó de tratarla mal. "Yo lo responsabilizo 100% a él. Cuando uno se rodea de cierta gente o de la misma familia, yo creo que tiene mucho que ver con la separación. Sus padres hacían muchos comentarios innecesarios y fuera de lugar", aseguró la joven. Para cerrar, Rocío Moreno contó cómo transitó el segundo embarazo, ya separada de Londra: "Estuve muy sola. Tenía una nena de un año y cinco meses, estaba embarazada y yo estaba sola en la casa. Si no hubiese sido por mis amigos y mi familia, el segundo embarazo lo llevé todo sola".