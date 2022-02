Rocío Marengo y un mensaje enigmático contra Eduardo Fort: "Prefiero no decir nada"

En medio de los rumores de ruptura con Eduardo Fort, Rocío Marengo tuvo una llamativa reacción al hablar sobre el tema.

Rocío Marengo y Eduardo Fort enfrentan rumores de ruptura desde mediados de 2021 y esta semana se intensificaron tras un misterioso posteo de ella en sus redes sociales. En medio de todas las especulaciones, el periodista Pampito logró comunicarse con ella para ver qué es lo que está ocurriendo en verdad.

En aquel descargo subido a sus redes, Marengo había dado a conocer lo mal que está su relación actualmente con Eduardo y que muchas personas de su entorno le habían advertido que tenía que separarse. “Hay mucho acá para contar. Ayer mostramos lo que Marengo había publicado en su cuenta de Instagram diciendo que estaba cansada, que merecía ser feliz y que no merecía todo esto”, comenzó el periodista de Mañanísima.

“Nosotros nos contactamos con Rocío Marengo para ver si quería dar alguna declaración y si podíamos hablar con ella y lo que contestó fue: 'No, no. Estoy de vacaciones y por el momento prefiero no decir nada, gracias'”, agregó.

En este momento, la mediática está de vacaciones en Miami y anteayer, 14 de febrero, publicó una foto en Instagram de un ramo de rosas rojas que alguien le había regalado. Debajo, etiquetó a Eduardo junto a un emoji de un corazón blanco como si nada hubiese pasado. Todo esto despertó muchas dudas entre sus seguidores, y sumado a que se negó a dar declaraciones, podría ser que volvió a perdonarlo.

El posteo de Rocío Marengo sobre Eduardo Fort y su historial de peleas

En aquella publicación realizada días atrás, Marengo había escrito: “No quiero escuchar el ‘te lo dije’, por favor. ¡Yo creí que iba a poder! ¡Perdón! ¡Me lastimé mucho! ¡Yo no lo merecía! ¡Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz! ¡No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logre! Quiero paz y amor”.

En septiembre de 2021, ella había ido a La Academia de ShowMatch para bailar y esperaba que Fort la fuese a ver. Harta de no sentirse apoyada por él, explotó frente a las cámaras y contó en vivo cuán cansada estaba de él. “Estoy hace 8 años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, estoy harta, re podrida. Hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, tratándome de prostituta”, comenzó.

“¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que no iba a venir porque no tenía la vacuna. Se fue a Estados Unidos, un mes a rascarse las pelotas y a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Entonces, Eduardo Fort, me da lo mismo. ¿Tenés una novia y no querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá de todo”, siguió Marengo. Hacia el final de su descargo, cerró diciendo que no se merecía todo esto, que se había “bancado todas” y que ya había llegado a su límite.