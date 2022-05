Roberto García Moritán fue interceptado por la policía: "Pampita salió a socorrerme"

El marido de Pampita estuvo en PH, Podemos Hablar donde reveló un dramático hecho que hasta ahora no se conocía.

Roberto García Moritán fue uno de los invitados en PH, Podemos Hablar, donde la dinámica del "Punto de Encuentro" suele generar declaraciones muy íntimas de cada uno de los participantes. El legislador macrista de la Ciudad de Buenos Aires reveló una situación incómoda que le tocó vivir con la policía mientras estaba en la puerta de su actual casa.

Andy Kusnetzoff planteó la consigna de que den un paso hacia el punto de encuentro todos aquellos que hayan vivido una situación incómoda en su vida. Roberto García Moritán fue uno de los invitados que avanzó. El marido de Pampita compartió el siguiente recuerdo: "Estaba recién saliendo con Caro, venía de jugar al fútbol... yo los martes juego al fútbol con mis amigos, desde toda la vida. Me había olvidado la llave, entonces me quedé esperando porque sabía que Caro, en esa época todavía estaba Showmatch, iba a volver del programa en algún momento".

Roberto García Moritán, marido de Pampita, en "Ph, Podemos Hablar".

Mientras esperaba a su actual esposa, García Moritán fue interceptado por la policía: "Se ve que Barby Franco estaba paseando por ahí, no sé si paseando al perro o cómo me vio. Yo estaba vestido de fútbol, tirado en la puerta, no sé qué se imaginó y llamó a la policía. Yo no vivía ahí, estábamos de novios todavía, pero tuve que dar explicaciones de que estaba esperando a Pampita vestido de barrabrava".

El conductor de PH, Podamos Hablar quiso saber cuál fue la actitud de la modelo ante esta situación, por lo que Roberto García Moritán reveló: "Pampita tuvo que salir a socorrerme". Cuando esto pasó, la conductora estaba trabajando, por lo que el legislador porteño tuvo que esperar un tiempo más para que lleguen a abrirle la puerta del domicilio.

Roberto García Moritán rompió el silencio sobre el apodo "el marido de Pampita"

Andy Kusnetzoff quiso aclarar que cuando Roberto García Moritán mencionaba a Carolina, se estaba refiriendo a "Pampita", pero que no quería llamarlo "el marido de Pampita" por la cantidad de cargadas que había recibido en su momento por estar reducido a su vínculo sentimental con la modelo. Sin embargo, el conductor quiso quitarle gravedad al apodo y mencionó que de todas formas es el marido de Pampita.

Por su parte, Roberto García Moritán lanzó: "Tengo la suerte de dormir todas las noches con Pampita". Las mujeres que participaban del programa, Vicky Xipolitakis y "La Joaqui", lo aplaudieron por la sutil declaración de amor hacia su esposa.