Ricky Maravilla recordó cuando lo denigraron en lo de Mirtha Legrand: "Querían mantener el target"

Ricky Maravilla reveló en Los Mammones que no lo querían dejar participar del programa de Mirtha Legrand porque "era un artista popular".

Ricky Maravilla visitó el programa Los Mammones (América TV) y recordó cuando, en 1990, lo denigraron en la previa a su primera visita al programa de Mirtha Legrand. "En esta mesa no se sentó nunca un artista popular, yo quiero mantener el target'", reveló el artista sobre la frase en ese entonces de Marcela Tinayre, la hija de la diva.

Como parte de la extensa entrevista en vivo, el conductor Jey Mammón le preguntó al invitado sobre su debut en el ciclo de la "Chiqui" cuando él ya tenía 44 años: "¿Es verdad que Marcela Tinayre no quería que vos fueras?". Y el cantante de 75 años no dudó para responder "es verdad".

"Cuando leyó en la grilla Ricky Maravilla, Los Midachi, Tusam, Ashira... Dijo: 'No, yo no quiero esta mesa´", detalló Ricky Maravilla.

El músico y compositor, que en realidad se llama Luis Ricardo Aguirre, reconoció que le sorprendió haber sido uno de los invitados en ese tiempo porque Mirtha Legrand solía llevar a su programa solamente a personalidades muy selectas de la farándula y de la política, y él recién estaba empezando a alcanzar la popularidad que tiene en la actualidad.

Ricky Maravilla, en una de sus tantas visitas a la mesa de Mirtha Legrand.

"Fue total el éxito cuando sonó el teléfono y la señora dijo 'lo quiero tener a Ricky Maravilla en su mesa'", admitió. "Nunca en los almuerzos de Mirtha han logrado superar el rating de ese programa", agregó.

Ricky Maravilla recordó su famosa caída en el programa de Mirtha Legrand

Jey Mammón observó las imágenes que estaban pasando en la pantalla para rememorar aquel almuerzo en 1990 y preguntó: "¿Se acuerdan de que los Midachi hacían la Tota y la Porota, que servían la comida? Ahí estamos viendo a Ricky cuando hace la caída... ¿Estas caídas son de verdad, Ricky?".

"¡Son de verdad! Había una banqueta que era transparente, no se veía nada", contestó el invitado al estudio del canal con relación al tropezón que aún hoy es viral. Muy tentado por la respuesta, el conductor quiso saber el trasfondo de la cuestión: "Pero hay un poco de ensayo, ¿o no? Le metés un poco de cotillón...", insinuó.

Sin embargo, Ricky Maravilla apeló a su sinceridad habitual nuevamente: "Yo trato de ser espontáneo, en el momento sale. Cuando me dijeron 'tenés que estar en el programa de Mirtha Legrand', yo dije: '¿Qué hago, de qué me disfrazo?'. Empecé a pensar. Primero le recé a Dios, a mi público, a mi gente, y dije 'tengo que salir adelante, tengo que llamar la atención'".

"Me tropecé... Pude haberlo evitado, pero no lo evité y me caí. Después, todos los canales lo levantaron", reconoció el artista sobre la escenografía en el piso que le jugó una mala pasada. Y, para cerrar el tema, puntualizó que quienes lo ayudaron a ponerse de pie tras aquel momento incómodo en vivo fueron Daddy Brieva y Miguel del Sel.