Ricardo Montaner se emocionó con una participante venezolana de La Voz

El reconocido cantante Ricardo Montaner se conmovió al escuchar la historia de Jassiel Colmenares, una joven que llegó a la Argentina hace tres años.

Ricardo Montaner protagonizó un momento muy emotivo en La Voz Argentina luego de escuchar la historia de Jassiel Colmenares, una participante venezolana que hace tres años vive en Buenos Aires. "Siempre supe que me quería dedicar a la música y de todos los países de Latinoamérica, el mejor para eso era Argentina", manifestó la joven antes de presentarse en la audición a ciegas, en la que cantó Mi gente, de J Balvin. Y tanto el autor de Tan enamorados como el dúo Mau y Ricky se dieron vuelta dispuestos a sumarla a sus respectivos equipos.

"Me llamo Jassiel y soy de Venezuela", reveló la participante y enseguida los Montaner enloquecieron, ya que Ricardo tiene nacionalidad venezolana y sus hijos nacieron en Caracas. "Hace unos años, cuando me tocó hacer la temporada pasada, me encontré con paisanos que llenaron mi corazón y llenaron el programa de alegría. Si bien es un pueblo que está muy sufrido y que necesita aire libre, aire limpio y sentirse en libertad, han salido unos exponentes que no solo en la música han tocado la puerta de Argentina y les han abierto los brazos", empezó el patriarca del "Clan Montaner", visiblemente emocionado.

Y agregó: "Me los encuentro trabajando en todas partes: en restaurantes, en los cines, repartiendo comida, y me emociona mucho saber que estás buscando tu futuro, estás buscando el sueño que los que quedaron allá han perdido. Hoy no se trata de que elijas a Mau y Ricky o a mí, se trata de que elijas tu futuro".

Por su parte, sus hijos coincidieron con sus sentimientos. "Estoy de acuerdo con mi padre: yo doy gracias a Dios por la Argentina, porque cada vez que he llegado aquí me han recibido como argentino. Aquí empecé a vivir mi sueño y te veo aquí y digo 'guau, que lindo que tú estés viviendo algo parecido a lo que viví yo'", señaló Mau y destacó que los primeros años de su carrera fueron difíciles pero que siempre se sintió muy querido en nuestro país. "La Argentina siempre nos prestó sus oídos y nos dieron muchísimo amor", reconoció.

"Qué honor para mí poder escucharte, qué honor que seas de Venezuela y poder estar disfrutando aquí de este hermoso país. Me encantaría que estuvieses en nuestro equipo, pero sé que en el de mi padre te va a ir muy bien. Yo he sido parte del equipo Montaner desde que nací y me ha ido bien", añadió Ricky y finalmente Jassiel eligió sumarse al equipo de los hermanos.