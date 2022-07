Ricardo Darín hizo llorar a Arturo Puig en vivo: "Me mataste"

El actor de El Secreto de sus Ojos le expresó a su colega sus sentimientos hacia él. Ricardo Darín demostró su devoción por Arturo Puig.

Ricardo Darín hizo llorar en vivo a Arturo Puig al dedicarle palabras de admiración y amor por los años compartidos como amigos y colegas. El esposo de Selva Alemán recordó anécdotas de trabajo con su compañero en medio de una entrevista televisiva.

"Arturo querido de mi corazón; uno de los mejores compañeros que tuve en mi vida más allá de ese amor de amigos desde hace tanto tiempo. Siempre fuiste tan bueno, generoso, amable, tan buen compañero conmigo. Siempre, desde que yo era chico. Siempre lo digo y me siento orgulloso de eso", comenzó su descargo Darín en diálogo con Dante Gebel. Y agregó: "Me siento orgulloso de que seamos amigos, de que nos queramos tanto y te deseo lo mejor siempre".

Darín reveló que sus colegas le han hecho saber cuán buena persona es Puig. "Sos de los mejores compañeros que me crucé en mi vida. Te quiero y te abrazo", concluyó su saludo Ricardo Darín a su colega en un video que envió al ciclo La Divina Noche de Dante.

"Me mataste, Dante. Perdón que me emocioné. Hace años, cuando yo empezaba esta carrera, leí una frase de un actor americano que se llamaba Edward Robinson y él dijo: 'En la subida al éxito o en la bajada, en algún momento nos vamos a encontrar. Entonces hay que portarse muy bien con los compañeros'. Y me quedó eso", reflexionó Puig sobre sus códigos laborales.

El descargo de Ricardo Darín ante las críticas

Ricardo Darín publicó en sus redes sociales que se hizo la ciudadanía uruguaya y muchos usuarios le hicieron fuertes críticas por esta decisión. "Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años", había enunciado el actor en su perfil.

"Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde", escribió el padre de "El Chino" y Clara Darín en su cuenta de Twitter.