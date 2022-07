Rial ventiló la interna en América TV que traerá consecuencias este fin de semana: "Mucha bronca"

Jorge Rial expuso los motivos que enfrentan al canal con sus empleados.

Jorge Rial sorprendió a los seguidores tras el impensado anuncio de que los trabajadores de América TV están de paro. El periodista que ya no forma parte del canal, reveló los detalles que llevaron a los empleados a tomar esta medida de fuerza para exigir que se cumplan sus derechos.

En su cuenta oficial de Twitter, Jorge Rial lanzó la noticia que dejó boquiabiertos a los seguidores que no imaginaron jamás que algo así podría estar pasando en América TV. El periodista twitteó: "Decidieron un paro desde mañana y hasta el lunes en América TV. por falta de pago a los trabajadores y a los contratados, incluidos conductores y panelistas. Mucha bronca en la calle Fitz Roy". Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar.

Muchos de los seguidores del periodista reaccionaron rápidamente manifestando su asombro al leer el tweet de Jorge Rial. "Mi solidaridad con los trabajadores, pero en cuanto a los conductores y panelistas no me puedo borrar la sonrisa", "¿Qué pasa? ¿No tienen plata los dueños?". "Y quieren a Mirtha Legrand, no pagan los sueldos pero hacen reuniones con el nieto para contratarla", fueron algunas de las respuestas de los seguidores del conductor.

Por otro lado, algunos internautas se solidarizaron con los trabajadores de América TV y manifestaron su apoyo en esta causa. Aunque otros, en cambio, apuntaron directamente a los acuerdos económicos que se rumoreaba que tendría el canal con el macrismo y con el dinero que se decía que le mandaría Edenor.

Las reacciones de los seguidores de Jorge Rial