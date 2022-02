Rial aseguró que hay tensión entre Flor de la V y una panelista de Intrusos: "Se nota mucho"

Jorge Rial volvió a opinar sobre Intrusos, dejó información picante y le pegó nuevamente a Marcela Tauro y Luis Ventura.

Jorge Rial aseguró este martes que en Intrusos hay tensión entre Flor de la V y una de las panelistas, ya que esta última desea ocupar el lugar de la conductora. "Se nota mucho", señaló el histórico presentador del programa de América TV en Argenzuela, el programa que conduce a diario en Radio 10. Cabe recordar que Rial viene de criticar tanto a Flor de la V como a Luis Ventura y Marcela Tauro, con quienes no tuvo piedad hace solo unos días.

Desde que se fue de Intrusos luego de estar 20 años al frente, Jorge Rial no duda en dejar sus opiniones sobre el ciclo que supo conducir durante tantos años. Claro que, fiel a su estilo, estas declaraciones suelen venir con una cuota de polémica incluida. Así fue hace solo unos días cuando disparó con todo contra sus excompañeros Luis Ventura y Marcela Tauro, al asegurar que el programa había perdido la "maldad" que lo caracterizaba.

Luego de unos días, el histórico conductor volvió a referirse a Intrusos desde su programa en Radio 10 y lo hizo nuevamente con una sentencia que da que hablar. "Hay una tensión entre Flor de la V y una panelista que quería conducir que se nota mucho", recogió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter las palabras de un Jorge Rial muy filoso. En ese sentido, Rial aseguró en Argenzuela que "Flor está viendo de dónde viene el balazo". Para cerrar, el periodista de Radio 10 dejó una declaración ambigua, en la que elogia y también les pega nuevamente a Tauro y Ventura: "Tauro y Ventura podrían haber conducido por trayectoria, no porque sean los mejores".

Inmediatamente, cientos de seguidores intentaron descifrar de quién hablaba Jorge Rial en su inesperada revelación sobre las internas que habría en Intrusos. Mientras muchos opinaron que el mensaje estaba claramente dirigido para Marcela Tauro, hubo otros que destacaron la capacidad y el crecimiento en el último tiempo de Maite Peñoñori, que se sumó recientemente al programa de América tras un muy buen paso por Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Luis Ventura desmintió a Jorge Rial

Luego de escuchar a Jorge Rial contar que estaba muy enojado con América por no haberle dado la confianza para conducir Intrusos, Luis Ventura salió a desmentir a su excompañero. "No sabía nada. Me estoy enterando. De lo que dijo y del problema. Nunca me ofrecieron nada. No hubo un ofrecimiento", le contó el periodista al portal Paparazzi.