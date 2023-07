Revolución en la TV: América repondrá un histórico programa

El dueño de América TV dio a conocer quiénes serán los panelistas de Intratables. Daniel Vila contó detalles sobre la próxima edición del ciclo de debates políticos.

Daniel Vila habló sobre la inminente llegada de Intratables a América TV y contó quiénes serán los panelistas del ciclo. El programa se estrenará el 6 de agosto y será conducido por Nicolás Magaldi, después de haber sido comandado por figuras como Santiago del Moro, Fabián Doman y Alejandro Fantino.

El ciclo de debates llegó a la pantalla de América en 2013 con la conducción de Santiago del Moro. En un principio el formato del programa estaba orientado a todo tipo de temas de actualidad, pero la agenda fue virando hacia lo político y así se asentó en esa arista.

"Intratables tiene una historia de más de 10 años, viene en un momento especial de la Argentina, donde creo que hace falta escuchar a los candidatos, hace falta saber por dónde vamos a llevar el voto, e Intratables va a ser un escenario donde van a participar todas las figuras de la política nacional", comentó Vila en diálogo con el ciclo Por si las moscas de la radio La Once Diez. Vila recordó que en un momento Intratables se trataba de un debate caótico, donde todos los participantes se interrumpían constantemente. "Hoy estamos planteando un debate más tranquilo, donde se escuchen propuestas. Va a ser polémico, porque es la esencia del programa, pero el tema es el tono y el respeto. Vamos a tratar de montar un escenario donde se pueda conversar, debatir y discutir con respeto", agregó.

Hace algunas semanas se anunció que Nicolás Magaldi será el encargado de llevar adelante el ciclo y en la reciente entrevista Daniel Vila informó: "Los panelistas serán Ceferino Reato, Augusto Tartúfoli, Liliana Franco, Candelaria De La Sota y especialistas que van a traer análisis de la realidad: Zuleta Puceiro y Raúl Timerman".

Intratables llegará a la pantalla de América TV el 6 de agosto.

