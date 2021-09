Revés para Suar: renunció una figura de "La 1-5/18" antes del estreno

El productor deberá cambiar de planes de manera abrupta tras la salida de una figura de su novela. Adrián Suar vuelve a apostar a la ficción en un momento difícil para la industria.

La próxima novela de Adrián Suar que se emitirá por El Trece, La 1-5/18, sufrió la pérdida de una de sus actrices con más reconocimiento. Si bien la tira no tiene una fecha de estreno fijada, las expectativas en el público son altas por los avances que se han podido ver en televisión y en redes. Sin lugar a dudas, el productor tendrá que hacer malabares para rearmar la trama de la ficción.

Se trata de la actriz Leonor Manso, quien se expresó en una entrevista radial con Marcela Coronel y se explayó sobre su renuncia. “Con mucho dolor, me fui de La 1-5/18, la novela de Polka, porque no me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo. Estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación”, explicó la artista.

Manso continuó su descargo en referencia a cuán demandante es la ficción televisiva en cuanto a los horarios que se manejan: “Sentí algo físico y mental. Haciendo teatro es muy difícil, es mucha exigencia la televisión. Ahora tiene un ritmo impresionante la novela. Muchas escenas por día. Me fui con mucho dolor, porque siempre en Polka hemos hecho cosas muy lindas, como esta, y este era un grupo de compañeros hermosos”.

“Se lo dije a Adrián Suar y se lo tomó bien. Conmigo siempre es muy cariñoso. Y mis compañeros también, les dio pena como a mí. Hay lindo clima en esa grabación, con mucha gente joven, muy linda”, reveló Leonor sobre el momento en que habló con el empresario. Y luego hizo alusión a la obra que ensaya, Cae la noche tropical, que se reestrenará en el Teatro San Martín: “Empecé a ensayar y tenía la tira... Ahí me di cuenta de que no podía. Para mí también es una pena, pero si no se puede no se puede. Alguna vez me ha pasado de hacer teatro y televisión al mismo tiempo, pero era más joven y se puede llevar, pero ahora ya no. Es un límite que entiendo que me pasa y hay que aceptar”.

La reflexión de Leonor Manso sobre las consecuencias del coronavirus

En el mismo reportaje, Manso se refirió a cómo la afectó el confinamiento por el coronavirus y lanzó: “Creo que toda esta cuarentena y la peste nos ha afectado a todos. Aunque uno no lo piense, es una amenaza que está todo el tiempo ahí. Y en algún lado afecta. Por suerte estoy trabajando, esto es impulso de vida para mí. La gente va tranquila a los teatros. No sabía que iba a pasar, pero ya hace un tiempito que se abrieron los teatros, y veo la salida cuando yo salgo de mi ensayo. Las personas se sienten protegidas. Tienen necesidad de algo que es habitual para ellos y les hace bien”.