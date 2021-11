Revelaron la exorbitante suma que Diego Latorre le pagó a Natacha Jaitt para callarla

Latorre tuvo un romance fugaz con Natacha Jaitt que fue descubierto por los medios. El exfutbolista terminó pagando una fortuna para que no revelen más detalles de su intimidad.

El escándalo del romance oculto entre Diego Latorre y Natacha Jaitt generó incontables polémicas allá por 2017 cunado estalló la bomba en la cara de Yanina Latorre. La fallecida mediática comenzó a ventilar intimidades por los medios, pero el futbolista decidió callarla a fuerza de dinero. Ahora, su hermano, Ulises Jaitt, reveló la cuantiosa suma.

Si bien la infidelidad parecía haber quedado en el olvido con el perdón de Yanina a Diego y la posterior muerte Jaitt en un confuso episodio, fue el hermano de la mediática quien destapó una vez más la olla para defenestrar a "Gambeta".

Sin ningun reparon, Jaitt dio a conocer detalles del acuerdo económico y señaló que el modus operandi de Latorre continúa con otras mujeres que son sus amantes. "Diego Latorre, en el famoso pacto con Natacha, le pagó 200 mil pesos para que no hable más del tema", disparó sin contemplación Ulises desde su cuenta de Twitter.

No obstante, no se quedó ahí y fue por más, dando a entender que la situación fue acordada también con Yanina Latorre: "Cuando una amante de Gambeta quiere contarlo públicamente, se activa el protocolo 'Callarla'. Llama su abogado a la chica y le ofrece plata para que no hable más".

Jaitt resaltó que Diego Latorre suele aprovechar sus salidas de Buenos Aires, cuando le toca comentar partidos en otras provincias para la Liga Profesional de Fútbol Argentina, o en el esterior para la Copa Libertadores o la UEFA Champions League, para concretar sus infidelidades. “Los compañeros de Gambeta en la señal donde trabaja, saben todo. Cuando hay viaje al exterior, hay fiesta para el comentarista. Gambeta la persiguió a Natacha durante un año, estaba enloquecido, la relación clandestina duró 6 meses, se vieron 4 veces".

El conductor radial de El Show del Espectáculo no publicó más mensajes en Twitter, pero si dejó algunas declaraciones en una charla con Clarín. Allí explicó los motivos por los que decidió exponer de nuevo a Diego Latorre y apuntó: “Hablo porque Yanina se la pasa haciendo referencia a mi hermana, le dice extorsionadora y cada vez que puede la embarra”.

“Ella ya no está para defenderse y la deja mal parada cada vez que puede. Entonces salí a contar cosas que no se sabían. Se han fijado multas por si algunas de las partes seguía hablando. Yanina Latorre habló tres veces más, Natacha reclamó esa plata y la trataron de extorsionadora. Esa es la historia, mi hermana reclamaba justamente lo que estaba acordado en el pacto", concluyó Ulises Jaitt.