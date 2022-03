Revelaron el secreto más oculto del placard de Longobardi

El periodista tendría una inusual manera de organizar su placard. Periodistas de espectáculos revelaron qué importancia le da Marcelo Longobardi a cada prenda.

Marcelo Longobardi tendría un toc muy meticuloso en relación al orden de su ropa, según revelaron periodistas de espectáculo que tuvieron acceso a imágenes de su domicilio. El periodista tendría una especial manera de ordenar su placard, en el que dividiría una sección para cada tipo de prenda.

El panelista de A la Tarde Lucas Bertero dio a conocer que Longobardi tiene una parte de su armario dedicada solo a colgar chombas y otro para las camisas. “Además tiene su placard ordenado por colores. La ropa la ordena por colores. Y otra cosa que se dice es que no saluda a la cara, no mira a la cara porque es muy tímido”, soltó el periodista como un comentario de color en medio de un debate sobre el ingreso del ex-Radio Mitre a la emisora radial de la CNN.

“He compartido mucho tiempo con él en C5N y Radio 10, en una época, y es un hombre muy cauto. Muy estricto con los horarios, con la organización, con la metodología”, agregó la periodista Diana Deglauy sobre algunos tocs que Longobardi tendría a la hora de trabajar.

Al instante, desde el control colocaron una imagen del placard del periodista y uno de los datos que Bertero había lanzado perdió peso, ya que las chombas no estaban ordenadas por color. “La verdad que el archivo me perjudica”, enunció el panelista tras un irónico comentario de la conductora Karina Mazzocco sobre la incongruencia en sus dichos.

La panelista Josefina Pouso acusó al conductor de radio de utilizar el colgado de sus chombas como una técnica para no planchar. “Eso es porque las cuelga húmedas para que no se arruguen y así no plancha”, expresó. Y agregó: “Eso es de gente que no plancha”. Cora De Barbieri se sumó a esta polémica y se refirió al tamaño del armario de Longobardi: “Si tiene las chombas colgadas, es porque tiene un placard enorme. Si no, ¿dónde metés todo el resto?”.

El posteo de Jorge Rial sobre el futuro de Marclo Longobardi

A pesar de que el 2022 se trataría de un año sabático para Longobardi, Jorge Rial reveló que su colega habría cambiado de planes y desembarcaría en la radio de CNN Argentina.