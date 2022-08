Revelan quién es el hombre que compartieron Silvina Luna y Juana Viale

La modelo Silvina Luna habría tenido un affaire con uno de los ex de la nieta de Mirtha Legrand, según una picante revelación.

Un repaso por las parejas que tuvo el futbolista Fernando Gago desató una inesperada revelación que tuvo como protagonistas a Silvina Luna y Juana Viale. Al parecer, la modelo tuvo un encuentro fogoso con uno de los ex de la nieta de Mirtha Legrand.

En Socios del Espectáculo (El Trece) Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hicieron un mapeo por las relaciones amorosas de Fernando Gago y se detuvieron en la modelo Silvina Luna, dedicándole un momento de análisis. "En el 2004 Silvina Luna tuvo un noviazgo con Fernando Gago y en 2014, estando con Gisel Dulko, él volvió a insistirle durante el mundial de Brasil", anunciaron los conductores.

“Eso fue medio un escándalo, porque él la llama y ella no le dio tanta bola”, agregó la panelista Luli Fernández -que también señaló que compartía hotel con la modelo durante el mundial- antes de la explosiva revelación de Paula Varela. Picantísima, la panelista sentenció: "¿Puede ser que no le dio tanta bola porque dicen que ella se fue a pasar la noche con Manguera Valenzuela?".

Sin filtro, Lul Fernández retrucó con un corto mensaje que abrió un halo de dudas en todo el panel del magazine: "Puede ser". Las miradas de sorpresa de Lussich y Pallares no tardaron en llegar y el resto del equipo mostró sorpresa por la potente declaración.

Silvina Luna humilló a Martín Salwe por el tamaño de su pene: "No alcanzó"

Invitada a LAM (América TV) Silvina Luna habló de las peleas que tuvo con su ex, el locutor Martín Salwe, en el reality de El Trece y aunque indicó no estar segura de lo que le dijo, precisó que seguro fue un comentario machista como "bien que te gustó tal cosa". En ese momento, Ángel de Brito le preguntó si durante ese tiempo tuvieron encuentros sexuales y la modelo reconoció, avergonzada: "No, hubo un cosita abajo de las sábanas. No fue sexo. Fue un toqueteo, pero...".

Picante, el conductor disparó: "¿Poquito? No encontraste mucho...por lo que dijiste recién". Con espíritu divertido y un poco decepcionada con lo que encontró, Silvina se sumó a la chicana e hizo reír a las angelitas: "Me quedé ahí...con ganas. ¡No alcanzó!".