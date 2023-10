Revelan qué parte de la violenta pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese no mostrarán en PH

Rodrigo Lussich adelantó que Telefe editará la pelea de Andrea Rincón y Belén Francese.

Andrea Rincón y Belén Francese son dos famosas figuras del mundo del espectáculo que en las últimas horas se vieron envueltas en una fuerte polémica, tras su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe). En plena grabación del programa conducido por Andy Kusnetzoff, en el que distintos personajes de la farándula se presentan a contar sus historias de vida, ambas protagonizaron un tenso ida y vuelta que terminó en gritos y llantos. En las últimas horas, se dio a conocer cuál es la parte que la producción decidió no transmitir este sábado.

Desde que se dio a conocer la polémica que ocurrió en los estudios del canal de las tres pelotitas, se filtraron algunos pequeños fragmentos del video de su pelea. Si bien el momento se mostrará en pantalla, se supo que Telefe editará la escena para omitir las partes más fuertes.

En Socios del Espectáculo (El Trece), hablaron sobre lo ocurrido y Rodrigo Lussich contó qué parte en específico eliminará la producción. "Esto tiene cosas que se cortaron, no se va a ver todo. La frase que no se va a ver es ‘a vos no te toco ni con un palo’, que le dice Andrea Rincón a Belén Francese", detalló el periodista.

"Esta reacción que vemos de Andrea, para que no quede como descolgado, fue quince minutos después, no es que automáticamente le dice ‘esto está mal’. Como que fue acumulando el enojo, o le cayó la ficha y le retruca después", sumó Virgina Gallardo. Por último, Adrián Pallares sumó que hasta ahora solamente se mostraron los recortes, por lo que todavía no se sabe cómo fue la historia completa.

La palabra de Andrea Rincón sobre el escándalo con Belén Francese

Todo comenzó cuando Belén Francese contó en el programa que pasó una noche junto a Andrea Rincón en una fiesta años atrás. En su relato, la modelo insinuó que Rincón intentó seducirla y besarla. La actriz reaccionó furiosa y aseguró que no fue así. Rápidamente, se desató un tenso momento que duró varios minutos.

Al ser consultada al respecto por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Andrea explicó: "Lo que pasó después de PH fue, para mí, llanto. Porque la verdad es que yo no la pasé bien. Yo estaba muy contenta, me armaron un look hermoso y después de mucho tiempo me sentía bien. El segundo punto de encuentro era a la noche, una noche inolvidable, una fiesta inolvidable. Y pasó Belén. Yo quiero aclarar que nunca trabajé con Belén".

Además, dijo que no pasó nada con Francese en aquella fiesta. "Ella fue, pasó al punto de encuentro y dijo que pasó la noche conmigo. Que ni siquiera, porque ella estaba arriba con un chico. Yo me acuerdo de la fiesta, pero yo ni siquiera conviví con ella en esa fiesta. Cuando el chico se va, ella no estaba bien estéticamente, que es la verdad, entonces estaba triste porque el pibe la había dejado", puntualizó.

En este sentido, señaló que no estuvieron solas en ningún momento, sino rodeadas de varias personas. "Ella se había recién separado de su pareja, subimos varias personas. Ella estaba en la otra punta, por eso te digo, es imposible que ella pensara que yo le quise dar un beso", agregó.

Si bien Belén le había pedido permiso para contar la anécdota, Andrea no pensó que iba a decir lo que dijo. "Yo pensé que iba a contar de la fiesta... Fiestas así, yo he vivido muchísimas en mi vida, para mí no era inolvidable. Y si era inolvidable, ¡contá tus cosas! ¿Qué me metés a mí? Creo que quiso hacer esto. Ella me dijo '¿lo puedo contar?' y yo le dije 'contá lo que quieras, fue mi antigua vida'", sumó, indignada.

"Yo pensé que iba a decir que hubo consumo en esa fiesta, que se iba a ir todo a la mierda por ahí, porque la verdad es que nos la pegamos todos. No pensé que iba a inventar esto, todo el mundo sabe lo que pasó con mi vida, yo pensé que iba a hablar de cosas que le pasaron a ella esa noche", cerró.