Revelan que en El Trece hay un fuerte enojo con el Pollo Álvarez: "Levantamos el programa"

Revelan que en El Trece y Kuarzo hay un fuerte enojo con Joaquín "Pollo" Álvarez y hasta le habrían advertido por la continuidad de su programa.

Marcela Tauro reveló que en El Trece y Kuarzo, la productora que lleva adelante Nosotros a la mañana, estarían muy enojados con Joaquín "Pollo" Álvarez por sus recientes declaraciones y publicaciones en redes sociales. "Levantamos el programa", habría sido el mensaje que recibió el conductor por parte de sus jefes.

El Pollo Álvarez fue uno de los enviados de El Trece al Mundial de Qatar 2022 para cubrir la máxima cita futbolística, pero debió regresar al país para conducir Nosotros a la mañana por pedido de sus jefes. El extraño descargo que compartió en sus redes, molesto por tener que volver a Argentina, no gustó nada en El Trece y Kuarzo, la productora del ciclo.

Así lo reveló Marcela Tauro en Intrusos: "No hacía falta este posteo. El tema es el número, le están pidiendo un dígito más". "Para mí el clima de Qatar le hizo mal, hizo un posteo durmiendo en el piso... Como dando a entender que le habían conseguido un lugar malo para vivir, uno lo puede interpretar", agregó la periodista, crítica con cómo se manejó el conductor.

"Están diciendo: 'Flaco, si no venís, levantamos el programa'", contó Marcela Tauro sobre la advertencia que habría recibido el Pollo Álvarez por parte de sus jefes, al tiempo que insistió al remarcar que el conductor se equivocó en hacer el posteo. Por su parte, el periodista Gonzalo Vázquez también sumó información sobre la "doble vara" que maneja Álvarez que tanto molesta a los directivos de El Trece.

En ese sentido, el panelista recordó que el Pollo se había enojado con Sol Pérez porque anunció que renunciaba de un día para otro al volver de las vacaciones y al conductor le pareció una falta grande de compromiso. "Hay mucho disgusto en el canal porque no se habla mucho de los programas del canal. No los levantan", agregó Florencia de la V.

La publicación de Pollo Álvarez que generó enojo en El Trece

Unos días antes de confirmarse su regreso al país, "El Pollo" confesó que la lucha por el rating frente al éxito de Gran Hermano, llevaron a que El Trece tuviera que hacer ciertas modificaciones en su grilla. Por este motivo, Álvarez fue convocado para volver a conducir Nosotros a la Mañana desde Argentina y tuvo que dejar atrás sus días en Qatar en el evento deportivo más importante del año.

"Estoy muy triste de tener que volver pero no tengo 20 años ni 70 (tal vez la edad no tenga nada que ver) como para hacer lo que se me cante... tampoco soy una persona tan impulsiva, porque juro que en la desesperación por quedarme pensé cualquier cosa", empezó por escribir el conductor en un posteo de Instagram en donde se ve una foto de él desde el aeropuerto. "Me debo a mi trabajo, es el que me puso en este lugar de privilegio", continuó Álvarez.

En este marco, añadió: "Es cierto que desde que laburo siendo un pibe, a los 16 años, siempre prioricé mi trabajo por sobre cualquier otra cosa y eso no siempre es bueno. Amo mi trabajo y también como la gran mayoría, siempre necesité trabajar y necesito". Sin embargo, "El Pollo" confesó que no está 100% de acuerdo con la decisión del programa de convocarlo a Argentina en la época más importante del mundial.

"Mi presente hoy me hubiese permitido quedarme en Qatar. Y lo sentí como un muy lindo mimo cuando empezaron a ofrecerme de todo para hacerlo, pero esto no es una cuestión económica", reveló el conductor. Luego, remató: "En mi laburo querían que vuelva y ya conduzca desde Buenos Aires y lo entiendo. Tal como hice siempre y como cualquier empleado, vuelvo y acato órdenes".

Por último Álvarez sentenció con un mensaje alentador y agradeció la oportunidad de poder cubrir el Mundial Qatar 2022. "Lamento mucho no poder seguir disfrutando de esta hermosa selección llena de gente que quiero pero fue HERMOSO lo que viví y ahora alentaré desde casa como corresponde", finalizó.