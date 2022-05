Revelan que Alina Moine quiere tener un hijo con Gallardo: "Quiere todo"

En Socios del espectáculo revelaron que Alina Moine quiere tener un hijo con Marcelo Gallardo, con quien se la vincula sentimentalmente desde hace meses.

Alina Moine desea tener un hijo con Marcelo Gallardo, con quien se la vincula sentimentalmente desde hace meses aunque ambos intentaron desmentirlo en diversas oportunidades. "Quiere familia, quiere todo", contó Luli Fernández en Socios del espectáculo (El Trece).

El supuesto romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo volvió a tomar estado público en los últimos días con la confirmación oficial de la separación del entrenador millonario de Geraldine La Rosa, la madre de sus cuatro hijos. Mientras Mauricio D'Alessandro estaba como invitado en Socios del espectáculo le consultaron por el vínculo entre Moine y Gallardo.

"Muy poquito sé. Que es muy simpática, la veo muy cautelosa, además. Se metió en ese problema familiar, se calló la boca", comenzó el letrado. Entonces Rodrigo Lussich le preguntó si hablaba de "problema familiar" porque el divorcio del DT millonario venía "complicado". Para responder, D'Alessandro analizó cómo es La Rosa: "La exesposa de Gallardo es una mujer bicha, viva para plantear cuestiones, tiene conocimiento de las cámaras, de su manejo, fue a la cancha del Monumental".

"Alina lo ha soportado con estoicismo. Me parece que lucha por lo que quiere, no me parece mal", agregó el letrado. A continuación, le consultaron a D'Alessandro si creía que faltaba poco para que la pareja anunciara públicamente su relación. Su respuesta fue clara y deslizó una posibilidad que casi no había sido barajada hasta el momento: "Yo creo que, mucho más, no lo van a poder esconder. Si no, van a terminar con un bebé".

En ese sentido, Luli Fernández coincidió con un rumor bomba: "Ella quiere familia, quiere todo". Pallares acotó que el entrenador ya tiene cuatro hijos, pero la panelista insistió en su información. "Pero ella quiere. Yo, cuando conocí a mi marido, tenía cuatro hijos, y tuvimos uno más", cerró Luli Fernández.

Las pruebas de la relación de Moine y Gallardo

Después de confirmar que Gallardo y la madre de sus hijos están separados, en Socios del espectáculo mostraron dos fotografías en las que el entrenador y Alina Moine están separados pero en el mismo departamento. En ese sentido, la panelista la panelista aseguró que tanto la periodista como el "Muñeco" vivían en el mismo edificio en Vicente López: "Gallardo tenía un departamento y Alina se mudó al mismo edificio. Luego él se mudó a Puerto Madero".

Para cerrar, Luli Fernández dio detalles de cómo es actualmente la situación del exfutbolista: "Marcelo no está divorciado aún, está empezando a asesorarse. El trato entre su mujer y Gallardo es cordial. Está viviendo en Puerto Madero actualmente". Por otra parte, también contó que, si todo sigue así, la relación de Marcelo Gallardo y Alina Moine se hará oficial dentro de cuatro meses, en septiembre de este año.