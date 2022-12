Revelan la verdad sobre Wanda Nara y L-Gante: "Tienen buen sexo, hay pasión"

Wanda Nara les confesó a sus amigas por qué está tan enamorada de L-Gante.

Se filtraron detalles íntimos sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante. Según trascendió, la empresaria está muy feliz junto al creador de la cumbia 420, especialmente porque pasan muy buenos momentos de intimidad.

Desde que Wanda comenzó su vínculo con Elián Valenzuela, se aseguró se mantener el misterio y nunca fue clara a la hora de darle un título a su relación. Sin embargo, salió a la luz un secreto que les contó a sus amigas más cercanas.

"Wanda les dice a sus amigas que la pasa muy bien con L-Gante en la intimidad, en la cama. Dice que hay mucha química", reveló Ariel Wolman en Nosotros a la Mañana (El Trece). "El ser humano disfruta dos veces, cuando vive la situación y cuando la cuenta. Esto va para largo, tienen buen sexo, hay pasión", concluyó el periodista.

Cabe destacar que semanas atrás, Yanina Latorre había contado en LAM (América TV) que desde el entorno de Wanda dicen que la empresaria "no está enamorada de Mauro Icardi", a pesar de que van y vuelven constantemente. "Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar, tremenda, que solamente se la conté a Ángel (de Brito)", deslizó la "angelita".

"Le hizo el amor como nadie en su vida ¿Viste cuando se le dan vuelta los ojitos?", acotó la esposa de Diego Latorre. "Si vos decís eso, es porque el sexo existió", indagó Pía Shaw. "Obvio que existió. ¿Te acordás cómo lo miraba ella el día que hicimos ese móvil? Él hablaba y a ella se la caía la baba. Y ella aseguraba que se separaba", recordó Yanina.

¿Qué siente L-Gante por Wanda Nara?

Por el contrario, se rumorea que el cantante estaría enamorado y con muchas ganas de blanquear su relación. "Me dicen de parte del entorno de él que está loco, que está muerto por ella. Wanda todavía no se la juega, está ahí haciéndose la linda, pero el tema es él, L-Gante está como loco. Y hablé con alguien cercano y me dijo que si fuera por L-Gante, él blanquearía que está con ella, pero parece que ella no quiere por Icardi", contó Pilar Smith en Mañanísima (Ciudad Magazine).

A pesar de que su vínculo es muy difuso, lo que sí se sabe es que se ven seguido y que incluso se juntaron a ver el partido de Argentina contra Croacia, en el marco del Mundial Qatar 2022. L-Gante aprovechó la situación y le presentó a Jamaica, su hija de 2 años que comparte con Tamara Báez. A la influencer no le gustó nada esta situación y publicó en sus historias de Instagram: “Si vas andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. 2 besitos porque 3 mucha plata".