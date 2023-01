Revelan la mentira que usaba Piqué para engañar a Shakira con su amante

Ibai Llanos, amigo de Gerard Piqué, filtró un detalle que expuso las mentiras que el futbolista habría usado para engañar a Shakira.

Salió a la luz la mentira que Gerard Piqué le habría dicho a Shakira en reiteradas ocasiones para verse con su amante, Clara Chía Martí, la joven española de 22 años con quien mantiene un romance al día de hoy.

Ibai Llanos, el famoso streamer y youtuber español amigo de Piqué, mandó al frente al exfutbolista al revelar un detalle que lo dejó en evidencia por completo. Al igual que otras figuras de Internet, Ibai se grabó a sí mismo analizando la nueva canción que Shakira le escribió a su amigo, BZRP Mussic Sessions #53, en la que descarga toda su bronca contra el deportista y la tercera en discordia.

Ibai no pudo ocultar su fascinación con la canción y la analizó estrofa por estrofa. Al llegar a la parte en la que Shakira entona "mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" el youtuber se mostró desconcertado, ya que su amigo jamás tuvo el hábito de ir al gimnasio.

"Es verdad que esta frase de Shakira yo no la entiendo... Piqué no ha pisado un gimnasio en su puta vida", aseguró Ibai, con un gesto de desconcierto total. "O sea, toda la canción la entiendo y reparte hostia, pero es verdad que este hijo de puta no ha pisado un gimnasio. ¡Lo ha pisado menos que yo!", agregó.

Los fanáticos de Ibai y Shakira no tardaron en darse cuenta que, probablemente, Piqué le mintió a la cantante durante meses diciéndole que iba al gimnasio para verse con Clara. Una usuaria de TikTok (@conefresa2) fue una de las que creó esta teoría y la compartió con sus seguidores.

"Viendo las reacciones de los amigos de Piqué, como Ibai y otros youtubers famosos, ellos dicen que no entendían esa parte, porque a Piqué no le gusta mucho el gimnasio. Uno lo que concluye es que Piqué le decía a Shakira 'amor, voy al gimnasio' y obviamente se iba a hacer otro tipo de ejercicios con la otra", se preguntó la tiktoker. "Y a ti, ¿ya te dijeron que van a ir al gimnasio? ¿Ya comprobaste que es verdad que le gusta el gym?", les preguntó a sus seguidoras.

El emotivo mensaje de Shakira tras el lanzamiento de su hit con Bizarrap

Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales tras el éxito de su canción con Bizarrap, que ya superó las 90 mil reproducciones en YouTube. "Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", comenzó la cantante.

"Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7", agregó.

Por último, hizo referencia a las críticas que recibió por varias personas, quienes la acusaron de resentida y mala feminista: "No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras".