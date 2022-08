Revelan el verdadero motivo por el que Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi

En medio de la polémica por los rumores de divorcio, se dio a conocer cuál habría sido el motivo detonante de la separación.

Salió a la luz el verdadero motivo que llevó a Wanda Nara a pedirle el divorcio a Mauro Icardi. Al menos así lo confirmó Marcela Tauro, la encargada de brindar la información que trascendió rápidamente. En medio de los crecientes rumores de separación definitiva, se filtró el detonante que habría acabado con el matrimonio.

En una de las últimas emisiones de Intrusos, la panelista Marcela Tauro contó la información que le llegó de una "fuente cercana" de la pareja. En medio de las especulaciones sobre los posibles motivos que llevaron a Nara a pedirle el divorcio al futbolista, la periodista reveló los detalles que le habían llegado.

"Me llega esta información que tiene que ver con el divorcio. Icardi habría perdido un reloj importante, de buena marca. ¿Dónde lo perdió?", empezó por decir la periodista y generó gran intriga sobre la decisión de Wanda Nara.

En ese sentido, Tauro añadió: "Ella le preguntó '¿Dónde está el reloj?'. Aparentemente lo dejó en una situación incómoda donde habría estado con alguien". Pese a que no brindó más información en detalle ni tampoco contó quién le dio esta información, la periodista contó el desenlace de la historia. "Habrían mandado a investigar y lo habrían encontrado, y Wanda se enteró de toda la situación, que habría estado con alguien. Esto es post China", sentenció.

Wanda Nara, a un paso del divorcio de Icardi: "La cosa no da para más"

A seis meses del escándalo conocido como Wanda Gate, el nombre de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a colocarse en el foco mediático. Precisamente, se filtró un supuesto audio grabado por la modelo e influencer en donde confirma que "volvió a argentina para firmar el divorcio" con el reconocido futbolista.

La información trascendió en una de las últimas emisiones de LAM, en donde enseñaron el audio filtrado. Según informó Ángel De Brito, este mensaje de voz lo envió la misma Wanda a una de sus empleadas domésticas, con quien también se encuentra enfrentada legalmente. Justamente, el audio haría referencia a la actual estadía de la modelo en Argentina.

"Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo", comienza el audio en el que se puede distinguir la voz de Nara. "Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más", finaliza el mismo mensaje de voz.

Aunque si bien Wanda Nara se negó a responder las consultas y llamadas de Ángel De Brito, desde el programa analizaron que "ya era una obviedad que se iban a divorciar". Entretanto, también aseguraron que el audio lo filtró una empleada doméstica que denunció públicamente a la empresaria de cosméticos por deberle dinero.