Revelan el encuentro secreto entre Marcelo Tinelli a Alina Moine: "Tuvieron una comida"

El conductor de televisión estaría interesado en tener una relación amorosa con la periodista deportiva. Marcelo Tinelli y Alina Moine estarían comenzando a salir.

La panelista Luli Fernández dio información exclusiva sobre el intento de acercamiento que Marcelo Tinelli habría tenido hacia la periodista Alina Moine. El conductor de ShowMatch y Canta Conmigo Ahora habría recibido a su colega en su casa y habrían tenido un encuentro muy cercano.

"A mí me cuentan que Marcelo quiere conquistar a Alina Moine. Que la habrían visto entrar a su edificio. Tuvieron una comida, parece", soltó la panelista en Socios del Espectáculo, ciclo al que Luciano "El Tirri" había acudido como invitado y se vio obligado a desmentir los rumores sobre su primo.

"¿Dónde está la cámara? Lo juro por mis hijas, por la salud de Mimi y por mi salud que nunca la vi", reaccionó de manera contundente el músico que cobró notoriedad mediática tras aparecer en ShowMatch por su parentesco con el presentador bolivarense. Y cerró: "Sé quién es. Es una excelente periodista deportiva. Pero no tengo idea de nada".

La panelista Mariana Brey le hizo una incisiva pregunta a "El Tirri" sobre la relación de Tinelli con Guillermina Valdés. "Vos decís que a Marcelo lo ves muy bien, ¿pero ves la posibilidad de la reconciliación?", enunció la periodista. Y el jurado de Canta Conmigo Ahora soltó: "Es una pregunta complicada con una respuesta ambigua. Hoy lo veo bien. No sé cuál puede ser el futuro de él".

José María Listorti volvió a hablar de su desvinculación del mundo Tinelli

El humorista dio a conocer los motivos por los que decidió alejarse de la productora de Marcelo Tinelli, en la que trabajó durante décadas. "Es una decisión que me costó mucho tomar. Hablé primero con la almohada, con mi mujer Mónica, que está por acá, me acompañó y es una gran compañera. Lo hablé con gente que no es del medio y que no está contaminada de esto. Y son decisiones que uno va tomando", comenzó su descargo Listorti en diálogo con Dante Gebel en su ciclo de entrevistas.

"Porque sí, no le encuentro el motivo. Son muchos años y uno quiere cambiar. Yo quiero saber cómo es jugar al truco sin el ancho de espadas. Yo, a Marcelo Tinelli, 'El Chato', Prada, Federico Hoppe", agregó. Listorti reaccionó ante una imagen del equipo de VideoMatch y contó: "Esa foto resume todo lo que nos hemos divertido cuando hablamos las últimas veces con Marcelo, nos emocionamos de todas las cosas que hemos vivido juntos".