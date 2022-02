Revelan cómo era la relación entre Gustavo Martínez y la niñera de Martita y Felipe Fort

En Intrusos dieron detalles de cómo era la relación entre Marisa López y Gustavo Martínez, niñera y tutor de Felipe y Martita Fort, respectivamente.

Lucas Bertero contó en Intrusos cómo era la relación entre Marisa López, niñera de Martita y Felipe Fort, y Gustavo Martínez, el tutor de los hijos de Ricardo Fort. "Ella tomó mucho protagonismo este último tiempo", reveló el periodista este miércoles en el programa de América TV.

La sorpresiva muerte de Gustavo Martínez desató una ola de repercusiones, entre las que se destacaron las duras palabras de Martita y Felipe Fort en redes sociales. Marisa López, su niñera, rompió el silencio luego del velatorio para defender a los chicos: "Es una muerte violenta, y el tema y el problema, ¿sabés qué es? El castigo a los chiquitos. Está todo el mundo equivocado". Pero en las últimas horas, revelaron en Intrusos cómo se llevaba Marisa con Gustavo Martínez.

"Me dicen del entorno de Karina (ex de Eduardo Fort) que ella aisló a Gustavo Martínez de los chicos de a poco", comenzó revelando Lucas Bertero durante la emisión de Intrusos de este miércoles. Con el Alzheimer avanzando, el tutor fue quedando relegado y "ella tomó mucho protagonismo este último tiempo", contó el periodista. Pero sin embargo eso no fue lo más impactante de lo que reveló Bertero sobre la relación entre Marisa López y Gustavo Martínez.

"No lo quería para nada, lo odiaba me dicen", disparó el periodista sobre qué opinaba la niñera de Martita y Felipe sobre la expareja de Ricardo Fort, quien se había hecho cargo de los chicos desde que el chocolatero murió en el 2013. Conocedora del ambiente por haber sido parte de él, Virginia Gallardo contó qué sabía ella de la mala relación entre Marisa y Gustavo: "¡Que raro! Desconozco. Juntos formaron un buen equipo de trabajo, después en mi ausencia no sé qué habrá pasado en el tiempo y aun así Marisa siempre súper respetuosa".

