Revelador dato de Carmen Barbieri sobre su supuesta hermana: "Muy parecida"

La celebridad dio a conocer que comparó su rostro con el de la mujer que afirma ser su hermana y se sorprendió.

Carmen Barbieri sorprendió al revelar que recibió una foto de la mujer que afirma ser su hermana y hubo un detalle que la desconcertó. La madre de Federico Bal se expresó sobre cómo se siente antre la posibilidad de tener una consanguínea, después de 67 años de ser hija única.

"No me la mandó ella, pero tengo una foto de ella de cara, que tiene un perfil exacto. Ella ni sabe que yo tengo las fotos", expresó la capocómica en Mañanísima, el ciclo de actualidad que lleva adelante por Ciudad Magazine. Y agregó: "Se habrá hecho la nariz con el mismo cirujano que me la hice yo", a modo de humorada.

Barbieri desde un primer momento se ha mostrado abierta ante la posibilidad de tener una hermana y etas declaraciones no hacen más que confirmar esa postura frente a la mujer que afirma ser hija del cómico Alfredo Barbieri. "Yo digo 'mi hermana', pero no sé si es mi hermana. ¡Es muy parecida a mí! Somos muy parecidas. Mi hijo me dice que no, Sofía (Aldrey) dice que nos parecemos un poco de perfil", agregó la celebridad en diálogo con Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló, panelistas de su ciclo. Y cerró: "Los labios, el color de los labios morados, esa cosa de afroamericanos que tenemos en la familia. A los Barbieri no la veo parecida, me veo parecida yo como mujer. Me gustaría que sea mi hermana".

El mensaje de Carmen Barbieri a su supuesta hermana

"No le tengas miedo al rechazo, olvidate, ni al mío ni al de mi prima. Y no le tengas miedo tampoco al olvido porque si realmente sos hija de mi papá por supuesto te contaremos todas las historias", expresó Barbieri a principios de abril, con un mensaje dirigido a su supuesta hermana. Y agregó: "Hablaremos todo y también te escucharemos porque si tenés una historia para contar, y quiero aclarar este tema del homicidio de tu mamá, que debe ser muy doloroso, yo quiero aclarar esto para limpiar el nombre de mi papá que está muerto y no se puede defender".

La madre de la mujer que dice ser su hermana murió asesinada por lo que algunos señalaron a Barbieri padre como el posible artífice de ese hecho. "Esto de mi papá tomará mi abogado cartas en el asunto si siguen mezclando con temas de femicidio, asesinato, ocho balazos, un embarazo. Todo esto ensucia una historia que me dio alegría", enunció Carmen al respecto.