Repudiables dichos de Sandra Borghi contra Camila Homs: "Despechada"

La periodista analizó el pedido económico de la influencer hacia Rodrigo de Paul y la trató de "despechada".

Sandra Borghi hizo un repudiable comentario al aire sobre Camila Homs en medio de la mediación económica de la influencer con Rodrigo De Paul, el papá de sus hijos. Luego de que se conociera la nueva información sobre el tema al aire del programa de El Trece, la periodista hizo un análisis con una mirada cuestionable sobre el tema.

La situación se dio luego de que el panelista Javier Fabracci diera a conocer los reclamos económicos que Homs incluyó dentro de la mediación con su expareja. Al escuchar el detalle de lo que la influencer necesita para sus hijos, Borghi realizó un comentario fuera de lugar en contra de Camila Homs.

"Me parece un montón, me parece irrisorio, no lo puedo creer, pero es la calidad de vida de los hijos y es mantener el estándar de vida que venían teniendo. En esta instancia, ella va por el daño", expresó Borghi criticando los pedidos económicos de la influencer tras su separación de Rodrigo De Paul.

Por último, Borghi sentenció con una repudiable determinación sobre Homs: "¿Vos te creés que el importa que no juegue en el mundial? Está totalmente despechada, lo único que quiere es no verla a Tini en la tribuna festejando".

Rodrigo De Paul se puso firme contra Camila Homs: "Ni un peso"

Rodrigo De Paul apuntó contra Camila Homs y su abogado y presentó una demanda para ponerle fin al problema económico entre ambos. El futbolista pretende resolver de manera casi urgente lacuota alimentaria para sus hijos, sin embargo, el letrado de su expareja anunció que no cederá y que irán a juicio.

Rodrigo De Paul y Camila Homs irán a juicio, ya que fue imposible que las partes lleguen a un acuerdo. La expareja no pudo resolver en las mediaciones la demanda por compensación económica de la modelo y ahora esperan que se fije la cuota de alimentos. Días atrás, el deportista inició una demanda para que en los medios no se hable de cuánta plata deberá pasarle a la madre de sus hijos, ya que considera que así corre riesgo la seguridad de los menores.

En Socios del Espectáculo revelaron que De Paul inició una demanda por fijación de alimentos para que la Justicia determine cuánto es el importe que el futbolista debe darle a Camila Homs mensualmente. Rodrigo Lussich aseguró que hasta que no esté definida la cuota, el deportista no le dará "ni un solo peso" a la madre de sus hijos. Esto podría complicar aún más las negociaciones de ambas partes, ya que la modelo dejó en claro que no se echaría atrás en este enfrentamiento.

Por otro lado, Ignacio Trimarco, el abogado de Camila Homs, en diálogo con el programa de espectáculos, reveló que si la demanda que le presentaron en principio les pareció mucho, la que están preparando es mucho más. Trimarco dio a conocer que intentaron acordar un régimen de comunicación entre el futbolista y sus hijos para que el contacto sea lo más fluído posible, teniendo en cuenta que él trabaja en el exterior, pero la propuesta fue rechazada por el jugador de la Selección Argentina.