Renunció al millón en Los 8 Escalones y dejó en shock a Guido Kaczka: "Suerte"

Una participante tomó la drástica decisión de renunciar al millón de pesos en Los 8 Escalones y Guido Kaczka quedó desconcertado. El motivo por el que se fue del programa de El Trece.

Una participante de Los 8 Escalones tomó una sorpresiva decisión en su visita al ciclo de entretenimientos de El Trece. Creer o reventar, renunció al millón de pesos y dejó en shock a Guido Kaczka en la edición del pasado viernes 7 de octubre.

Todo sucedió luego de que Eluney ganara el premio económico en la final que debió disputar ante Joaquín. "Cómo costó, por Dios", expresó la concursante, quien no pudo contener las lágrimas. Luego, el conductor intervino y le consultó: "¿Vas a ir por otro millón el próximo lunes? Sería a las 2.30 horas de la tarde".

"No, no vuelvo", le aclaró Eluney al animador de Los 8 Escalones. "¿Hasta acá?", le preguntó Guido Kaczka, que quedó en shock frente a semejante decisión. "Se lo quiero dar a él", agregó la participante, quien le cedió su lugar a Joaquín. "Felicitaciones, Eluney", reaccionó el presentador del programa.

Finalmente, Guido le preguntó a Joaquín: "¿Qué vas a hacer? Subo y le pregunto a Micaela o qué vas a hacer?". "Yo lo estuve pensando durante la final y hubiera hecho lo mismo así que voy a volver", señaló el concursante.

Guido Kaczka quedó conmocionado con la decisión que tomó una participante de Los 8 Escalones.

Abandonó Los 8 Escalones y desconcertó a Guido Kaczka

Durante la edición del pasado martes 3 de octubre, un participante que ganó el millón de pesos en la final decidió abandonar el ciclo de entretenimiento de El Trece y, como consecuencia, dejó sin palabras a Guido Kaczka.

Luego de que Fabián y Eduardo llegaran a la instancia decisiva del certamen, el conductor les hizo una pregunta sobre política internacional. "¿Qué líder de la política italiana ganó las últimas elecciones celebradas a fines de septiembre?". Y el primero de ellos acertó al responder "Giorgia Meloni", por lo que logró consagrarse.

"¡Fabián ganó 1 millón de pesos! ¡Fabián! Fabián es maquillador, tiene 52 años, está en pareja y hace tres años que estudia canto, que va al gimnasio. Lo anotó su pareja... y tiene tres gatos. Fabián tiene para viajar el millón de pesos", anunció Guido Kaczka, con euforia.

Tras celebrar la consagración, el presentador de Los 8 Escalones le consultó: "¿Alguna vez ganaste algo?". "No, nunca... sí, gané en el colegio un par de patines. Yo vivía en zona de tierra así que no los usaba mucho. Los usaba sólo dentro de la casa. No había una plaza ni nada... así que fue lo único que gané", comentó Fabián, que se mostró sorprendido por el logro: "No lo puedo creer, todavía no lo puedo creer".