Renunció al millón en Los 8 Escalones y dejó en shock a Guido Kaczka: "No lo pensé"

Una participante de Los 8 Escalones decidió abandonar el ciclo televisivo y no participar del millón de pesos, por lo que Guido Kaczka reaccionó de una manera particular. Qué fue lo que sucedió en el programa de El Trece.

Una vez más, en Los 8 Escalones se vivió un momento muy sorprendente. Durante la transmisión del pasado viernes 1° de octubre, por la pantalla de El Trece, una participante decidió renunciar al millón de pesos y dejó en shock a Guido Kaczka tras abandonar el programa.

En el tramo final del ciclo de entretenimiento, Elena y Agustina se enfrentaron y debieron responder una pregunta decisiva. "¿Cuál es el elemento que conduce mejor la electricidad? ¿La plata, el litio, el aluminio o el zinc?". La señora optó por la opción A; mientras que la joven la B.

"¡Excelente! Agustina festeja hoy, sí... Agustina es cajera en un local de ropa y cursa el CBC (Ciclo Básico Común) de veterinaria. Mariana le dio la posibilidad de estar hoy y ahora tiene un millón de pesos", anunció Guido. Inmediatamente después, una lluvia de papelitos cayó sobre la mujer que obtuvo el premio económico.

Fiel a su estilo, el presentador explicó qué es lo que Agustina hará con el millón de pesos que ganó: "Es para ayudar a sus padres que son jubilados y que ganan el mínimo. La hermana también tiene una complicación, una enfermedad y sus padres la ayudaron durante toda la vida". ¡Felicitaciones a Agustina que tiene el millón!".

Guido Kacza quedó sorprendido en Los 8 Escalones con la decisión que tomó una participante.

Finalmente, Guido Kaczka le consultó si tenía pensado volver al programa: "¿Qué es lo que pensás hacer? Porque vos ya volviste. El lunes a la tarde, por los dos millones, ¿volvés?". Creer o reventar, la joven le aclaró: "No, no vuelvo, para dejarla (NdeR: a la otra concursante)". Elena tomó la palabra y se mostró sorprendida por la decisión: "Ella había comentado algo, pero no pensé que lo iba a hacer". "Pero ahora parece que quiere dejarte el lugar a vos", le advirtió el conductor de Los 8 Escalones. Y la mujer concluyó: "Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a venir".

Participante de Los 8 Escalones confesó un problema de salud y Guido Kaczka soltó una burla

En la transmisión que tuvo lugar el pasado miércoles 28 de septiembre, Guido Kaczka le hizo una pregunta a una concursante: "Pequeño dispositivo operado con pilas que percibe cuándo el corazón está latiendo irregularmente o en forma muy lenta y envía una señal al corazón, la cual lo hace latir al ritmo correcto. ¿Stent o marcapasos?". "Marcapasos", respondió la mujer. "Correcto", reaccionó el animador.

Inmediatamente después, un participante de Los 8 Escalones llamado Gustavo intervino y reveló: "Tengo 9 stent. Me pusieron cuatro en 2019, que tuve un infarto, y cinco que me pusieron este año. Bancan un montón... salen carísimos...". "Ah, ¿sí? Te pusieron 9, pero te van sacando y poniendo, ¿no?", indagó Guido, que se mostró sorprendido con la anécdota.

"No... los tengo todos adentro. Había un décimo que me iban a poner, pero aparentemente zafé", le aclaró el hombre. Sin embargo, el conductor volvió a consultarle el motivo por el que le pusieron "tantos" stent. "Y porque me gusta comer chinchulines. Hacía el asado para mi esposa y para mí, compraba un kilo de chinchulines y me los comía todos yo. Y bueno, qué querés...", sostuvo el concursante, con una sonrisa pícara. Tanto Kaczka como el resto de los jurados comenzaron a reírse.

Frente al silencio del panel de Los 8 Escalones, Gustavo aclaró que debió cambiar la dieta para poder llevar una vida más saludable. "Ahora como riñón, eso tengo permitido, medio chorizo bombón, carne sin grasa y mucha verdura. Este físico hay que mantenerlo, ja", comentó.