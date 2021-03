Picante: Reina Reech mandó al frente a Diego Maradona.

Reina Reech fue invitada a Santo sábado, el programa que conducen el Pelado Guillermo López y Nicole Neumann en América TV, y tras ver un informe de los amores secretos de Diego Armado Maradona, la actriz reveló que el exfutbolista quiso conquistarla a la salida de un boliche, cuando ambos eran muy jóvenes, pero que no accedió porque el "Diez" no le gustaba.

“Tuve una 'persecuta' un día saliendo de un boliche, me siguió en auto hasta mi casa. No era mi estilo, así que entré rauda”, recordó la hija de Ámbar La Fox. "No me gustaba", agregó. Y cuando Malena Guinzburg le preguntó si después se había arrepentido, respondió: “No me arrepiento si es por el tema sexual, a mí las personas me tienen que gustar en su totalidad, no pasa solo por ahí”.

Además, explicó que el encuentro sucedió en 1979, a la salida de un boliche de Avellaneda, al que había ido contratada para hacer una "presencia" y que durante la noche había charlado con el exmarido de Claudia Villafañe que ya era un reconocido futbolista. “Necesito saber cómo era Diego Armando Maradona en el encare”, planteó el influencer Grego Roselló y sin dar vueltas, la exanimadora infantil aseguró que "se creía mil".

Otra de los amores secretos de Maradona que salió a la luz en los últimos días fue affaire con Verónica Castro, a quien conoció en 1982 cuando viajó a México para jugar un partido amistoso entre Boca Juniors y el América. Si bien ninguno de los dos había hablado de su relación públicamente, Verónica Ojeda, expareja del astro y madre de su hijo Dieguito Fernando, contó que antes de la muerte de Diego, le había preguntado por los rumores que lo habían vinculado con la mamá de Cristian Castro. "Me dijo que sí, que no tuvo un romance pero sí un touch and go”, reveló en diálogo con Ángel De Brito.

Sin embargo, Castro nunca reconoció que entre ella y el "Pelusa" hubiera más que una amistad. “Estaba guapo, guapo. Estábamos jovencitos los dos y, bueno, yo sola y dije ‘No estaría mal...’ Pero ni siquiera se me ocurrió, y a él, menos. Nunca me invitó a salir, ni a por una copa, ni un café, ni una comida, nada. Fue de lo más respetuoso”, dijo la estrella mexicana en una entrevista. Y al enterarse de la muerte del ídolo argentino, se manifestó en su cuenta de Twitter. "Diego Armando Maradona. Siempre amigo, siempre campeón", escribió.