Reapareció el Teto Medina y habló de sus adicciones: "Me equivoqué"

El conductor reapareció en la televisión para contar su difícil historia. Teto Medina, su experiencia con las adicciones y la ayuda para quienes transitan lo que él transitó.

Marcelo "Teto" Medina reapareció en la televisión y relató su difícil experiencia con las adicciones. En diálogo con El Doce, el conductor y exintegrante de VideoMatch también reveló su nueva profesión y cómo ayuda a los jóvenes que transitan el mismo camino que él padeció tiempo atrás.

"Trato de sacarle el estigma a ese chico que sufre una adicción y no se anima a decirlo porque le da vergüenza y de tratar de acompañar a las familias", reveló Teto Medina, quien agregó: "No hay que señalar a las personas que están padeciendo adicciones. No la están pasando bien”.

Refiriéndose a su experiencia con las adicciones, Teto Medina reconoció haber elegido un camino equivocado pero del que aprendió muchas lecciones: “Yo las viví, me hago cargo y soy un tipo muy feliz. A todo el mundo le digo que me equivoqué pero soy feliz. Me ayudaron muy bien y me acompañó gente que adoro. Me dieron una caja de herramientas que se la traspasó a los chicos que lo necesitan”.

La nueva profesión de Teto Medina

Ayudando a las personas que se encuentran en proceso de rehabilitación, Teto Medina dejó las cámaras de TV para ser un pilar fundamental de mucha gente que necesita su ayuda. “Me recibí hace dos años de operador socioterapéutico especialista en adicciones y actualmente estoy trabajando en seis comunidades”, contó el protagonista, quien hizo de su experiencia una herramienta importante para darle una mano a quienes necesitan.

El conductor reapareció en la televisión para contar su difícil historia.

El duro relato de Daniel Vila sobre las adicciones: "Tuve que decir basta"

Daniel Vila se sinceró en una reciente entrevista y reveló que hace algunos años atrás sufrió una fuerte adicción. Consciente de que vivir bajo los efectos de esa droga no era lo que quería para su vida y le generaría consecuencias en un futuro, el empresario realizó un gran esfuerzo para salir adelante. "Tuve que decir basta", admitió el empresario.

En la reciente entrevista que brindó con Alejandro Fantino para Animales Sueltos, Daniel Vila habló del terrible problema que atravesó y que derivó en una fuerte adicción a un medicamento. Sincero, el empresario televisivo contó los efectos que le generaba la droga y lo difícil que le resultó salir adelante sin la intervención de la morfina en su cuerpo.

"Me pasó que estuve seis meses con morfina", confesó Daniel Vila a Fantino. El motivo que desencadenó en que el productor tuviera que consumir este medicamento se debió a los fuertes dolores de espalda que sufría y las intervenciones quirúrgicas que tuvo que realizarse.