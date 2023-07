Reapareció Anabela Ascar e hizo una dura advertencia: "Un desastre"

La exconductora de Crónica TV se reunió con un humorista y reveló cuáles son sus exigencias para volver a la televisión.

Anabela Ascar hace varios años está alejada de la televisión. Pero la conductora permanece en la mente de todos por el ícono programa que tuvo en Crónica TV. Tras un largo tiempo fuera de los medios, reapareció y reveló cuáles son sus planes ante un eventual regreso al ruedo.

Anabela fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculos a la salida de un restaurante. La periodista estaba acompañada por Alfredo Silva, el humorista que en más de una oportunidad participó de "Hechos y protagonistas".

En el programa de El Trece bromearon con la posibilidad de que sean pareja, pero, en realidad, son amigos y se reunieron por un proyecto laboral que los podría volver a unir. “Está espléndida”, remarcó Adrián Pallares, al ver la foto de Ascar en las redes.

“¡Qué lindo verte!”, le dijo el cronista de Socios. “¡Ay, chicos, por favor. Vayan a buscar a la gente famosa!”, manifestó Anabela, mientras intentaba taparse el rostro. Tras ese primer intercambio, el notero le preguntó si va a volver a la televisión de la mano de su amigo Silva.

“Yo los entiendo a ustedes, que están laburando, qué me van a amar”, expresó la exconductora de Crónica. “Yo ya me fui de la televisión. Para qué voy a volver, ya está. Vayan a buscar a la gente famosa en serio”, manifestó.

Luego, el cronista le preguntó si se ve en YouTube. “No, me veo en mi casa, tranquila”, afirmó la ex conductora. Y a continuación dio una tajante definición sobre su regreso a la televisión y los medios, en general, tras los rumores de que se sumaría a un programa radial.

“Voy a volver el día en el que me dejen hacer mi programa. Si no, no vuelvo”, sentenció y concluyó: “¿Sabés la cantidad de bizarros que hay para hacer, ahora? No sabés, si yo vuelvo a la televisión, hago un desastre, todo muy bizarro. El país es bizarro”.

Anabela Ascar fue desalojada de la mansión de Héctor Ricardo García

A fines del 2021, Anabela Ascar fue desalojada de la mansión de su esposo, Héctor Ricardo García, después de casi tres años del fallecimiento del exdueño de Crónica TV. La periodista habría dejado la propiedad en un estado calamitoso, que solo podría darse como consecuencia de un descuido y abandono de años.

La hija del empresario de medios, María Elena García, y su esposo acudieron a la lujosa casa para retirar todos los muebles y elementos de decoración que la locutora dejó en la mansión cuando se retiró, tras el veredicto de un juez que dejó como única heredera a la hija de García. "Fui llevándome todas las cosas de él y veremos que hago con esas cosas más adelante. Del acuerdo judicial no voy a hablar. Sentí mucha bronca al entrar a la casa", indicó la mujer, cuando se retiraba de la propiedad.

"Cero mediática soy, mucho esto no me gusta", manifestó María Elena y añadió: Ya está, ya me llevé todo lo de mi padre: libros, revistas, cuadros, recuerdos. No, no estaba. Sabía de la existencia y la he visto colgada de hecho. Pero no la encontré. Estoy con bronca, triste, agotada".

Además, García se refirió a otro motivo que la tiene angustiada, sumado al conflicto tras la muerte de su padre. "Tampoco está bien de salud mi mamá, pero seguiremos adelante. Pude llevarme fotos de él, de mi abuela, fotos que tenía mías, de mis hijos, que las voy a guardar lógicamente", soltó la mujer y agregó: "Me agarró el tema de la pandemia, pero espero algún día poder rendirle el homenaje que él necesita. Él en lo que hizo fue el número uno y no me gustaría que el museo sea en este lugar. Ya se van a enterar".