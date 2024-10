Rating: Susana Giménez entrevistó a Lali Espósito y el dato no le gustó a Javier Milei

En la noche del domingo se dio una situación muy importante en televisión y tuvo que ver, principalmente, con la entrevista de Susana Giménez a Lali Espósito. Una vez más la diva de la televisión entrevistó a una de las grandes artistas actuales y, en esta ocasión, rompió el rating pero, además, volvió a mostrar que tuvo mayor éxito que la charla con Javier Milei.

La estrella de Telefe había recibido hace un par de semanas, en una entrevista muy anunciada, al presidente Javier Milei pero en aquel entonces el rating bajó. La entrevista con el mandatario comenzó en 14,3, pero empezó a disminuir hasta 13.3. Vale decir que, en aquel entonces, el estreno del ciclo la semana anterior había medido 16,3 puntos, con picos de 19 en algunos momentos.

En esta ocasión, la entrevista de Susana Giménez con Lali Espósito volvió a demostrar que tiene más interés que Jaivier Milei ya que obtuvo 15 puntos, al menos, en la entrevista durante el programa y, de mínima, son dos más que el propio presidente.

El descargo de Lali Espósito tras el agravio de Javier Milei

Javier Milei se había pronunciado en contra de Lali Espósito por su participación en eventos municipales y provinciales como artista, en diversos festivales. De ese modo, tras ser llamada "Lali Depósito" por el propio presidente, la cantante se defendió con un contundente texto publicado en su cuenta de Instagram. "Mi nombre es Mariana Esposito, nací en Parque Patricios , al sur de la capital de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia", comenzó su descargo la cantante.

"Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe qué emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo lejano sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país", continuó Lali. Y agregó: "No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro".