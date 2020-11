MasterChef Celebrity viene siendo el programa más visto de la televisión abierta con marcas imbatibles. Pero la Selección Argentina vino a complicar los números que suele cosechar el certamen de cocina y dejó una tabla de rating muy atípica para el prime time.

El partido de Perú con Argentina sumó entre la Tv Pública y TyC Sports un promedio de 20 puntos, marca que normalmente suele alcanzar el reality gastronómico de Telefe en sus galas de eliminación o incluso, algunos envíos de la semana. El promedio que midió el partido en el canal estatal fue de 10,3 puntos según los datos aportados por Kantar Ibope y tocó puntas de 14.

Por tal motivo, el ciclo de cocina que se emite desde los estudios de Telefe tocó los 13,4 puntos, uno de sus promedios más bajos desde el debut, aunque igualmente quedó posicionado como lo más visto del día. Por su parte, su competidor en El Trece quedó aún más atrás, dado que el Cantando 2020 midió 6,9 puntos.

En la franja previa, la novela turca Fuerza de mujer obtuvo 9,1 puntos; mientras que Bienvenidos a bordo quedó lejos con 6,7. En cuanto al resto de las emisoras, Bendita (El Nueve) se quedó con 2,9 puntos; Polémica en el bar (América) llegó a 1,4 en la audiencia y por último, Net Tv, que recibió 0,4 puntos con Editando tele.

Messi y la pregunta incómoda tras el partido

Lionel Messi fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina, que anoche le ganó 2-0 a Perú por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Al crack se lo notó muy activo, participativo y, pese a que no pudo convertir, fue el líder futbolístico del elenco conducido por Lionel Scaloni. Sin embargo, tras la finalización del encuentro, un periodista lo entrevistó y le hizo una insólita pregunta que sin dudas lo incomodó: "Ya no tenés 25 años".

El periodista tomó aire y expresó: "Escuché mucha prensa argentina en la última semana. Y hay muchos matices. Algunos dicen que Argentina intenta, pero Messi de repente retrocede demasiado para llevar la pelota. Y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años. De repente no. ¿Tú cómo te sientes y qué le quieres dar a la Selección Argentina?".

Si bien se mostró incómodo, Messi intentó darle una buena respuesta. Y así fue: "Siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo, porque me siento capacitado para poder hacerlo, poder seguir ayudando a este grupo, y poder seguir peleando por la camiseta me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar. Si no, no. Pero me siento bien para seguir trabajando, seguir viniendo con el grupo y sumando partidos y victorias como éstas".