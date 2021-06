Rating de Showmatch: Marcelo Tinelli no llegó a los dos dígitos y suspendió el programa de esta noche

Por primera vez en 2021, el programa cayó por debajo de los 10 puntos. MasterChef Celebrity superó los 23 puntos.

Marcelo Tinelli pasa su peor momento desde el regreso de Showmatch. Si bien los números de audiencia jamás contentaron al conductor, la noche del lunes arrojó una cifra preocupante: por primera vez, el ciclo no llegó a los dos dígitos de rating y fue vapuleado por MasterChef Celebrity.

Según Kantar Ibope Argentina, en información publicada por el periodista Nacho Rodríguez (@NachoRodriOk), la última emisión de Showmatch midió en promedio 9,9, pero tocó pisos de 6,4 en los minutos que compitió con MasterChef Celebrity 2. Otra vez, el programa de cocina sacó amplia ventaja y midió 23,3 en la noche del lunes, convirtiéndose en lo más visto en la televisión.

Siguiendo con Telefe, Doctor milagro también ofreció resistencia y marcó 18,4, mientras que Telefe noticias alcanzó 11,8. En El Trece, Tinelli no fue lo más visto, sino Telenoche, con 10,6. A modo comparativo, el promedio del lunes de Showmatch fue casi igual al de 100 argentinos dicen: especial famosos, que salió el domingo por la noche con Darío Barassi y creció a 9,2.

Tinelli decidió suspender “Showmatch”

Al igual que la semana pasada, Marcelo Tinelli no saldrá al aire esta noche por el partido de la Selección Argentina, que se emitirá desde las 20 por la TV Pública y TyC Sports. En lugar de Showmatch estará la película Parker, con Jason Statham y Jennifer Lopez. El programa de baile y humor volverá a la pantalla de El Trece el miércoles, en su horario de las 21.

Los cinco programas más vistos el lunes 7 de junio

MasterChef Celebrity 23,2 Doctor milagro 18,4 Telefe noticias 11,8 Fuerza de mujer 10,8 Telenoche 10,6

Marcela Feudale hizo un crudo análisis de Showmatch

Antes del comienzo de la nueva temporada de Showmatch, su histórica locutora, Marcela Feudale, anunció su salida después de tres décadas de trabajar junto a Marcelo Tinelli. Este fin de semana, Marcela habló sobre el fracaso en las mediciones del programa en TN Sports e hizo un delicado análisis de la realidad televisiva actual que no coincide con los intereses del conductor.

“No lo veo. ¡No lo puedo ver! Tampoco tengo la cultura, pero creo que no lo puedo ver porque me voy a angustiar, fueron 30 años”, definió. Sobre los motivos para no sumarse a la audiencia de Tinelli, aclaró: “Tengo miedo de que me dé una cosa de que tengo que ir, y siento que no tengo que ir, porque tengo la necesidad de no ir". "Entonces no quiero pasar por ese tránsito ni forzarme a sentirme ni incómoda ni mal. No tengo ganas”, agregó.