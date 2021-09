¿Ratatouille? Apareció una rata en Bake Off y las redes explotaron

Una espectadora tomó el momento exacto en que apareció una rata en Bake Off y el video se viralizó inmediatamente en las redes sociales.

Una usuaria de TikTok captó el momento exacto en el que en pleno Bake Off se ve pasar una rata en cámara y las redes explotaron con mensajes de desagrado pero también con divertidos comentarios.

Comenzó Bake Off Argentina y con él las redes se llenan de análisis, bloopers, memes, repercusiones y comentarios sobre todo lo que sucede en el ciclo conducido por Paula Chaves. Pero el motivo más reciente por el que los seguidores de la competencia de pasteleros explotaron las redes sociales en las últimas horas fue un insólito video que tomó una usuaria de TikTok, en el que se una mancha negra algo moverse velozmente cerca de la mesa donde estaba el jurado compuesto por Dolli Irigoyen, Pamela Villar y Damián Betular, y la conductora Paula Chaves.

"Chikes, se les pasó la rata, saben?", escribió irónicamente la usuaria rusaminio arrobando al programa de cocina y tomando el momento exacto en el que se ve cómo pasa un pequeño roedor por la carpa donde se encuentran las cocinas de Bake Off. Para sumarle humor a la grabación, la usuaria de TikTok le agregó de fondo la música de Ratatouille, la película de Pixar que tiene como protagonista a una rata que sueña con ser chef. Claro que el video se viralizó inmediatamente en las redes sociales, donde hubo repercusiones para todos los gustos.

Por un lado hubo personas que se sorprendieron y expresaron su desagrado ante la situación dado que consideraron imperdonable que hubiera un roedor cerca de la comida, mientras que por otra parte hubo usuarios que analizaron que al grabarse en un campo en las afueras de Buenos Aires, no es ilógico que haya animales dando vueltas por los alrededores de la carpa. Otras personas también negaron que se tratara de un roedor sino que consideraron que se trataba de una hoja de un árbol que había sido movida por el viento.

"No se metan con chefcito", comentó divertida una usuaria en el video del roedor, haciendo referencia a Remy, la rata protagonista de Ratatouille. "Jurado estrella de Bake Off", sumó con humor otra persona en los comentarios de la insólita grabación. Lo cierto es que con solo dos emisiones, Bake Off ya sumó la misma cantidad de escándalos en las redes sociales, con la acusación de que una de las participantes de la competencia es pastelera profesional, tal como ocurrió en la edición pasada con la polémica alrededor de Samanta Casais.