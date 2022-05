Ramiro Bueno recordó el accidente en el que murió Rodrigo: "Marcó un antes y un después"

El hijo de "El Potro" Rodrigo contó cómo vivió el terrible accidente que le costó la vida a su papá.

Ramiro Bueno tenía tan solo dos años la noche del 24 de junio del 2000. Nadie se imaginó que aquel día sería el último show de "El Potro" Rodrigo. El hijo del artista iba en el mismo vehículo que su padre en el momento del trágico accidente. Hoy, a 22 años de la inolvidable desgracia, Ramiro recordó la noche más oscura de su vida.

En una entrevista para el segmento de Herederos, producción de Telefe Noticias, el hijo de "El Potro" Rodrigo reveló qué es lo que recuerda del accidente. Ramiro Bueno manifestó: "Yo estaba dormido en ese momento, no tengo recuerdos propios ni puntuales de la situación. Sé que fue algo que marcó un antes y un después en mi vida, en la vida de mi mamá y en la vida de muchísima gente". Con respecto a cómo le comunicaron la triste noticia, el hijo de Patricia Pacheco reveló: "Mi mamá me dice que yo tenía como algo, como que yo ya sabía de la situación cuando pasó lo que pasó, lo del accidente y demás. Ella nunca me tuvo que explicar nada, que yo un día agarré y le dije que papá estaba en el cielo. Yo ya sabía lo que había pasado con mi papá sin que ella me lo explique en ese momento".

La periodista le preguntó si lloró por la muerte de su padre, por lo que Ramiro Bueno aseguró: "Sí, lo he llorado muchas veces en momentos de sentir su ausenciaen un grado muy alto, que es cuando yo más necesito transmitirle algo, un abrazo de él, su contención". De esa forma dejó en evidencia que más allá de que "El Potro" Rodrigo falleció cuando él sólo tenía dos años, todavía le duele su ausencia y en ocasiones especiales la falta se hace sentir aún más.

Qué siente Ramiro Bueno cuando ve videos de momentos que compartió con su papá

Ramiro Bueno reconoce que su papá era uno de los artistas más queridos: "Yo lo perdí cuando tenía dos añitos y pico, y uno se lamenta de eso pero tiene la suerte también de haber tenido un padre que fue muy querido por mucha gente". Con respecto a lo que recuerda de "El Potro" Rodrigo expresó: "Lo fui construyendo en base a testimonios, gente que me contaba cosas, no solamente familiares y gente cercana, sino también gente que lo conoció y lo vio desde abajo del escenario. Me duele mucho no haberlo podido disfrutar aunque sea un poco mas, tengo flashes de mi viejo".

Existen muchos videos de "El Potro" Rodrigo con su hijo y eso hoy es la prueba de la relación que tenían. Un ejemplo de eso es el inolvidable video de Ramiro Bueno cantando con su papá, algo que él atesora como evidencia: "El verlo compartir ahí conmigo, en ese momento con su cara de alegría, con su felicidad también a uno le llena el alma, porque está la evidencia de decir 'loco mi viejo me amaba'".